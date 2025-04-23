人民网曼谷4月23日电（记者杨一）老挝琅勃拉邦消息：在第十六个联合国中文日之际，由中国驻琅勃拉邦总领事馆指导、苏发努冯大学孔子学院主办的“国际中文日”系列活动暨第三届老挝国际中文教育发展论坛在老挝琅勃拉邦举行。本次论坛以“中文：穿越时空的礼物”为主题，共话中文教育历史传承与时代使命。来自占巴色百细华侨公学、琅勃拉邦新华学校、老挝国立大学孔子学院、老挝国立大学中文系等14家老挝中文教育机构的负责人、专家学者等60余人参加活动。

“国际中文日”系列活动暨第三届老挝国际中文教育发展论坛在老挝琅勃拉邦举行。主办方供图

中国驻琅勃拉邦总领事张社平表示，中国在世界舞台发挥日益重要的作用，中文越来越被世界所需要。文以载道，中文千年文脉流转，承载包括亲仁善邻、协和万邦等理念在内的天下正道，也反对霸权、霸道、霸凌这样的邪门歪道。希望国际中文教育致力于讲好中国故事，在人类命运共同体旗帜引领下，弘扬和平、合作、开放、包容的亚洲价值观，助推中老命运共同体建设，助力中国携手周边国家共创美好未来。

苏发努冯大学校长维拉·阿诺拉表示，中文教育不仅是语言教学，更是中老文化交流的桥梁。“苏发努冯大学孔子学院始终支持中文教育本土化，期待通过本届论坛推动老挝中文教育更高质量、更可持续发展，为构建老中命运共同体贡献力量。”

苏发努冯大学孔子学院中方院长宋旻英主持活动时表示，本届论坛以“中文：穿越时空的礼物”为主题，通过“语言+文化+历史”的深度对话，探索中文教育的历史价值与时代使命。过去两届论坛，我们制定了《苏发努冯大学中文职业教育发展规划》，启动了“中文+电气工程”本土教材编制项目；今天，我们期待以更开放的胸襟、更创新的实践，续写中老教育合作的新篇章。

占巴色百细华侨公学副校长梁柔娟以《百年沧桑话百细》为题，动情讲述华校从木屋学堂到现代校园的坚守历程。“96年前，先辈们在资源匮乏中创办百细，如今学子在多媒体教室里学习中华文化。变化的是校园，不变的是血脉中的文化基因。”

论坛结束后，参会代表在“国际中文日”文化体验活动中参观了孔子学院举办的“穿越时空的礼物”文化体验活动，观看了中英双语版《孔子文化宣讲》。

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