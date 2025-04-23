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用建筑和文字凝结百年时光——探访阿根廷雅典人书店

2025年04月23日15:17 | 来源：新华网
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新华社布宜诺斯艾利斯4月22日电 题：用建筑和文字凝结百年时光——探访阿根廷雅典人书店

新华社记者张铎 王钟毅

在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市中心的圣菲大道，一座半圆形拱门隐藏在街边的建筑中。进入其间却发现别有洞天，一座剧院样貌的书店在眼前铺展而来：在金黄暖色调灯光的照耀下，穹顶巨幅壁画气势恢宏，舞台上深红色的幕布庄重神秘，包厢上的浮雕展现出经时光打磨后的风华……这就是用建筑和文字凝结百年时光的雅典人书店。

阿根廷是世界上人均阅读时间最多的国家之一，在布宜诺斯艾利斯的大街小巷，随处可见书店和二手书摊，但如果你想买书，当地人一定会说：“去雅典人书店看看吧。”在4月23日世界读书日到来之际，记者走进这座“全球最美书店”。

下午5时左右，书店内人流密集，前来阅读和选购图书的读者络绎不绝。正前方的舞台位置被改造成了咖啡台，读者可以在当年那些顶级探戈舞者翩翩起舞的地方品尝咖啡、阅读书籍。书店大厅内，一座座书架取代了曾经的剧院座椅，在二层和三层，书架沿着剧院观众席呈圆弧形展开，包厢则被改造为小型阅览室。

雅典人书店凝结了这座拉美名城的百年时光。1919年，雅典人书店的前身“大光明剧院”正式落成。剧院设计出自建筑名家之手，剧院内部装潢典雅，穹顶壁画由意大利画家纳萨雷诺·奥兰迪绘制，表现了经历过战争的人们对和平的期盼。

剧院建成后一度成为布宜诺斯艾利斯的地标性建筑。时代潮起潮落，20世纪六七十年代，阿根廷遭遇经济危机，加之电影和电视的普及，大光明剧院失去了往日荣光，渐渐走向衰落。

2000年，布宜诺斯艾利斯市政府决定将废弃的剧院改造为书店。当年12月，雅典人书店正式开门营业，其面积超过1700平方米，每年接待游客超过100万人次。

“人们来这里阅读书籍，与故事、知识、想象力亲密接触。”阿根廷作家奥古斯丁娜·林奇说，在布宜诺斯艾利斯，剧院和书店并不少见，但只有雅典人书店将戏剧与书籍天然融为一体。

“这里不只是一座开在剧院里的书店，更是一个文化体验空间。”雅典人书店所属集团发言人梅利娜·多尔夫曼说。

2019年，在剧院建成一百周年之际，雅典人书店被美国《国家地理》杂志评为“全球最美书店”之一，而那幅巨型穹顶油画仍如百年前那般看着下方来来往往的人们。

插画家布鲁诺·马尼亚特拉说：“我喜欢来这里读书，有时也画画，雅典人书店有一种令人平静的能量。”

已经年过六旬的老人诺玛告诉记者，他和妻子经常来雅典人书店看书、买书，“即使岁月流逝，阅读仍然是我的避难所，也是每天学习新知识的途径”。

在雅典人书店，爱书的人总会找到家的感觉。

(责编：苏缨翔、张悦)

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