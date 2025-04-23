新华社北京4月23日电

中华人民共和国和阿塞拜疆共和国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，阿塞拜疆共和国总统伊利哈姆·阿利耶夫于2025年4月22日至24日对中华人民共和国进行国事访问。

两国元首在亲切友好的气氛中举行会谈，高度评价建交33年来中阿关系发展成果，重申两国视彼此为优先、可靠、合作共赢的战略伙伴。为不断巩固政治互信、加强相互支持、开展全方位合作，更好造福两国人民，双方一致同意建立全面战略伙伴关系。

一、双方坚定支持彼此走本国人民选择、符合本国国情的发展道路，坚定支持彼此维护本国核心利益，保障两国各自主权、安全和领土完整。阿方承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。阿方坚决反对任何形式的“台湾独立”，坚定支持中国政府实现国家统一。

中方坚定支持阿方提出的和平议程，认为旨在支持对抗的地缘政治图谋只会适得其反。

二、双方表示，将以元首外交为战略引领，以元首重要共识为根本遵循，推动双边关系行稳致远。

双方支持中国共产党同新阿塞拜疆党加强政治对话。双方愿加强两国政府间机制性交往，推动务实合作。双方支持两国立法机构交往交流，包括在国际和地区组织中沟通协作。双方愿定期举行两国外交部磋商。

三、双方同意加强共建“一带一路”倡议同阿塞拜疆“复兴丝绸之路”国家发展战略、2030年经济社会发展战略对接，共同建设现代化，共同开创更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间。

四、双方愿继续加强政府间经贸合作委员会机制协调指导作用，决定成立投资合作工作组，加强两国贸易、投资、绿色能源、数字经济等领域合作，推动双边经贸领域合作高质量发展。双方致力于逐步扩大绿色、优质农产品相互市场准入，共同为两国经贸发展创造良好条件。

双方愿启动自贸协定谈判，为双方深化贸易和投资领域合作提供高水平制度性保障。

中方欢迎阿方积极参加中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会、中国国际投资贸易洽谈会等重大展会，支持阿方利用在中国开设的贸易中心、国家馆以及中国电商平台开展主题推介和对接活动。阿方欢迎中国先进企业参加在阿塞拜疆举办的大型展会和论坛。

五、双方愿不断深化工业领域合作，积极推动工业数字化转型。支持两国企业按照商业原则巩固、深化和拓展石化、冶金、纺织、药品、机械设备等领域合作。

六、双方愿积极拓展可再生能源合作，助力两国能源转型和经济社会可持续发展，共同推动构建全球清洁能源合作伙伴关系。

七、双方高度评价两国在交通运输领域合作，愿继续推动交通基础设施建设和提升物流运输效率，促进区域互联互通。

双方高度评价已签署的《中华人民共和国政府与阿塞拜疆共和国政府关于国际多式联运的协定》。中方愿同阿塞拜疆及其他沿线国家合作，持续提升通关便利化水平和货物运输效率，共同打造安全、稳定的中欧跨里海直达快运线路。双方愿加快商签两国政府间国际道路运输协定，提升中阿国际道路运输便利化发展水平，为双方经贸合作提供支撑。

双方注意到，中方举办的全球可持续交通高峰论坛对于促进两国可持续交通合作具有积极意义。

八、双方鼓励科研机构和科研人员在共同感兴趣的领域开展联合研究和技术转移、成果转化，共同建设联合科研平台。

九、双方商定，将继续通过多种渠道互派留学生，支持在阿塞拜疆孔子学院发展，鼓励两国学校开展中文和阿塞拜疆语教学以及各级各类教育机构建立合作伙伴关系。

双方鼓励两国文化和艺术机构之间开展合作，支持互办文化日，增进两国人民相互了解，推动文明交流互鉴。

双方愿加强旅游政策沟通协调，鼓励在对方国家举办旅游推广活动，支持两国旅游企业、行业协会等机构开展业务对接，共同促进游客互送和人员往来。

双方将进一步扩大卫生、体育、影视等领域合作，加强青年、学术机构友好交流。

双方支持通过互访、交换信息及经验交流等方式扩大媒体领域合作。

双方愿进一步推动人员往来便利化，欢迎商签两国政府间互免持普通护照公民签证的协定，促进两国各领域交流合作。

双方支持盖达尔·阿利耶夫基金会同中国人民对外友好协会、上海合作组织睦邻友好合作委员会业已建立的伙伴关系，以及尼扎米·甘伽维国际中心同中方相关协会和机构深化联系。

十、双方强调，恐怖主义、分裂主义和极端主义对国家安全和地区稳定构成严重威胁，需要共同防范和应对。有必要加强两国执法安全部门沟通交流，共同打击毒品犯罪、跨国有组织犯罪，应对网络安全等挑战。双方愿共同保障两国合作项目及企业人员安全。

双方强调加强人道主义扫雷国际合作的重要性。阿方赞赏中方为其扫雷事业提供的支持，中方愿继续通过物资援助、技术支持等形式合作，为阿方提升扫雷能力提供切实帮助。

十一、中方祝贺阿方成功举办《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）。双方赞赏COP29取得的历史性成就和突破，及为应对气候变化的全球行动作出重要贡献。

双方呼吁各方维护全球气候治理进程，全面准确履行《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的义务和责任；敦促发达国家正视自身历史责任，向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持，帮助其提高应对气候变化的能力。双方将继续加强应对气候变化双多边合作，为全球气候治理作出更大贡献。

中方高度评价阿方作为主席国在举办COP29期间提出的《关于韧性和健康城市的跨部门行动路线宣言》倡议。

中方注意到2026年将在巴库举办第13届世界城市论坛，将对此予以支持并同阿方保持密切而富有成果的合作。

十二、中方支持阿塞拜疆尽快加入世界贸易组织。双方支持推动国际金融架构改革，更好反映世界经济格局变化。支持推动贸易投资自由化便利化，反对单边主义、保护主义和霸凌主义，反对破坏国际贸易规则，共同维护多边贸易体制，实现共同繁荣。

十三、双方致力于维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，反对霸权主义和强权政治，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

十四、双方愿推动完善全球治理体系，秉持共商共建共享原则，坚持多边主义，支持联合国发挥中心协调作用，提升新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。双方愿继续密切在联合国等多边机制中的协作。

十五、阿方积极支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。阿方愿加入“全球发展倡议之友小组”，为加快落实联合国2030年可持续发展议程汇聚合力。愿就全球安全问题同中方加强交流合作，共同促进和平与安全。阿方高度评价中方在联合国提出的“文明对话国际日”决议，愿共同倡导尊重文明多样性，积极推动人文交流与合作。中方支持阿方推动“巴库进程”倡议的努力，支持阿方在该倡议框架内举办全球论坛，认为该论坛是鼓励跨文化对话的重要全球性平台。

十六、阿方支持中方担任上海合作组织轮值主席国工作，赞赏中方以实际行动引领上合组织高质量发展，愿积极参与“上合组织可持续发展年”活动，深化同上合组织国家各领域合作。中方支持阿方提升在上合组织中法律地位。

十七、中方支持阿方担任亚洲相互协作与信任措施会议主席国工作，高度评价阿方围绕“更强的亚信——亚洲地区互联互通、数字化、可持续增长”主题举办系列活动，推动亚信发展。

十八、阿塞拜疆共和国总统伊利哈姆·阿利耶夫感谢中华人民共和国主席习近平对阿方代表团的热情友好接待，邀请习近平主席在双方方便的时候访问阿塞拜疆。

中华人民共和国主席 阿塞拜疆共和国总统

习近平 伊利哈姆·阿利耶夫

2025年4月23日于北京

(责编：苏缨翔、张悦)