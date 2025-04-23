人民网北京4月23日电 （武妍虹）为庆祝联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作——泰国宋干节，值此中泰建交50周年之际，由泰王国驻华大使馆携手泰国国家旅游局北京办事处、正大集团等联合举办的“2025泰国宋干节暨中泰经贸文化交流活动”于4月21日在北京正大中心隆重开幕。

泰王国驻华大使韩灿才在开幕式致辞中表示，今年适逢泰中建交50周年，两国将举办系列庆祝活动。泰王国驻华大使馆农业事务处公使衔参赞周伟弘在致辞中表示，2024年泰国对华水果出口额高达62亿美元，其中榴莲出口持续领跑。为深化农业合作，泰王国驻华大使馆农业事务处将联合中国农业农村部、中国农业大学等机构，举办泰中美食与水果品鉴会。

值此泰历新年宋干节来临之际，泰王国驻华大使韩灿才通过人民网向泰中两国人民致以节日祝福，表示期待两国人民继续携手共进，持续深化各领域务实合作。

据悉，本次活动将持续至4月26日，通过系列精彩活动促进中泰两国人民友好交流。

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