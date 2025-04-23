新华社东京4月23日电（记者钱铮）日本富士通公司和理化学研究所22日联合发表新闻公报说，两家机构共同研发出256量子比特的超导量子计算机，量子比特数是上一代机型的4倍，可使利用该计算机的平台计算能力扩至原先4倍。

公报说，两家机构在2023年10月推出的64量子比特超导量子计算机基础上，运用新研发的高密度封装技术，实现了世界领先的256量子比特超导量子计算机。

据介绍，团队使用可扩展的三维连接结构，以4个量子比特为一个基本单元，在不改变量子比特设计和布局的基础上实现了量子比特数的高效扩展。另外，团队通过缜密设计，在稀释制冷机内部实现4倍的封装密度，利用此前冷却单元就能满足更高制冷需求。

公报说，富士通和理化学研究所将在2025财年第一季度（2025年4月1日至6月30日）开始通过“富士通混合量子计算平台”向全球企业和研究机构提供这一新研发的超导量子计算机。由于该平台运算能力大幅提高，用户能够解决更复杂的问题，例如分析更大的分子结构、实施并验证先进的误差纠正算法等。

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