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吉布提国家图书馆举行“中国角”启动仪式 

2025年04月23日13:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜4月23日电（记者张志文）吉布提市消息：4月21日，吉布提国家图书馆举行“中国角”启动仪式，中国驻吉布提大使胡斌，吉布提青年与文化部长希波、高等教育与研究部长艾哈迈德，中国人民解放军驻吉布提保障基地政委陈维工及部分驻吉使节参加。

胡斌表示，“中国角”是中吉友谊的新象征，将为增进双方相互理解、促进互利合作发挥积极作用。期待更多吉方朋友在此探索中国文化魅力，共同谱写两国友谊新篇章。

希波感谢中方重视两国文化合作，祝贺“中国角”在象征两国友谊的吉布提国家图书馆顺利启动，强调这必将进一步深化两国友谊和文化互鉴。

吉布提国家图书馆是中国援吉标志性项目。本次中国驻吉使馆同保障基地一同向图书馆赠送了包括《习近平谈治国理政》在内涉及中国各领域图书600余册。

图为吉布提国家图书馆一角。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为吉布提国家图书馆一角。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

在明亮现代的信息技术阅览室，当地读者正在沉浸式学习，塔里克·易卜拉欣摄

在明亮现代的信息技术阅览室，当地读者正在沉浸式学习。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为吉布提国家图书档案馆大楼外观。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为吉布提国家图书档案馆大楼外观。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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