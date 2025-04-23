人民网迪拜4月23日电 （记者管克江）当地时间4月22日下午，中阿投资论坛（南京专场）活动在中阿（联酋）产能合作示范园举办。南京市市长陈之常，中国驻阿联酋大使张益明、经商参赞朱炼，中江国际集团董事长宋勤波，哈利法经济区集团首席商务官法蒂玛·阿勒哈马迪以及阿布扎比投资办公室等阿方单位相关负责人出席。

陈之常在致辞中表示，阿联酋发展繁荣，经济极具活力，南京是产业强市，科技、金融创新基础雄厚，希望双方企业与机构依托示范园产能合作载体作用和阿联酋地区经贸枢纽优势，推动更多企业入园发展，促进双边贸易规模迈上新台阶，为中阿全面战略伙伴关系发展作出贡献。

朱炼在致辞中指出，中阿全面战略伙伴关系不断深化，经贸合作成果丰硕。阿联酋连续多年是中国在阿拉伯地区的第一大出口市场、第二大贸易伙伴和第一大投资目的地。期待更多优秀企业与示范园携手，在阿联酋拓展更多投资发展机遇。

论坛一景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

宋勤波在致辞中表示，示范园已逐步成为中阿两国合作交流的重要平台之一。希望双方研究建立投资论坛活动常态化举办机制，共建投资共赢的合作平台。

法蒂玛·阿勒哈马迪表示，中国企业是哈利法经济区工业生态的重要组成部分。哈利法经济区将与示范园持续合作，为中国制造业企业在中东、非洲和欧洲的业务拓展创造更多机遇。

本次活动以“携手共创投资新辉煌”为主题，设置了投资主题推介、企业路演、项目签约等活动环节。示范园、阿布扎比投资办公室、阿联酋迪拜国民银行、南京江宁经济技术开发区先后作投资推介。活动上签署了多份合作协议。

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