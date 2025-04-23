新华社华盛顿4月22日电（记者熊茂伶 谢锷）国际货币基金组织（IMF）22日发布《全球金融稳定报告》说，由于金融状况趋紧，以及贸易和地缘政治不确定性加剧，IMF评估认为全球金融稳定风险显著增加。

IMF货币与资本市场部主任托比亚斯·阿德里安当天在IMF和世界银行春季会议的一场媒体发布会上表示，全球金融稳定风险增加主要有两个因素：一是政策不确定性增加；二是对未来经济活动的预测下调。当前形势呈现出基准水平下移与下行风险扩大的双重特征。

报告认为，金融体系存在三个脆弱性因素。第一，资本市场集中度持续攀升。例如，美国股市占全球股市的比重从20年前的30%升至近55%。尽管近期美股遭遇抛售，但部分资产估值仍处于高位。在经济前景高度不确定的背景下，资产价格可能进一步调整，需保持高度警惕。

第二，自2008年以来，非银行金融机构积极引导储蓄资金投资，其与银行体系的关联也持续加深。若市场进一步抛售，可能导致部分金融机构承压，随之而来的去杠杆化进程或将加剧市场动荡。

第三，主权债务水平继续上升，核心政府债券市场可能出现较高波动性，尤其是在高债务水平国家。

IMF当天发布最新一期《世界经济展望报告》，将2025年全球经济增长预期下调至2.8%，较今年1月预测值低0.5个百分点。

IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙当天在一场媒体发布会上说，全球经济面临的风险增加，正在恶化的贸易紧张局势可能会进一步抑制经济增长。随着市场对增长前景恶化和不确定性上升作出负面反应，金融环境可能进一步收紧。尽管银行业整体资本状况依然稳健，但金融市场或将面临更严峻的考验。

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