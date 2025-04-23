新华社纽约4月22日电（记者刘亚南 吴晓凌）美国电动汽车制造商特斯拉公司22日发布的财报显示，今年一季度汽车业务营业收入同比下降近20%，公司业绩低于市场预期。

财报显示，特斯拉一季度营收193.35亿美元，环比和同比分别下降24.8%和9.2%。其中，一季度汽车业务营收139.67亿美元，环比和同比分别下降29.5%和19.6%。一季度每股盈利为0.27美元，环比和同比分别下降55%和40%。

特斯拉表示，一季度营收下降受到汽车交付量下降、汽车平均售价降低和汇率的不利影响。该公司旗下四个汽车工厂切换到Model Y新生产线造成产量损失。

数据显示，特斯拉一季度全球汽车交付量为近33.67万辆，环比和同比分别下降32%和13%，为2022年四季度以来最低交付量。

特斯拉表示，由于快速演变的贸易政策对全球供应链以及特斯拉和其他同类企业的成本结构带来不利影响，汽车和能源市场不确定性继续增加。

截至纽约股市22日收盘时，特斯拉公司股价今年以来下跌41%。

(责编：苏缨翔、张悦)