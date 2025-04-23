新华社华盛顿4月22日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普22日改口称，他“无意”解除美联储主席鲍威尔的职务。同时，他再次要求美联储降低利率。

特朗普当天在白宫对媒体说，政府认为美联储应该降低利率。“我们认为现在是降息的绝佳时机，我们希望我们的主席能够早些行动或按时行动，而不是一再拖延。”

特朗普近期多次施压美联储降息，并对鲍威尔进行批评。17日，特朗普在社交媒体上发文称，鲍威尔的行动总是“又迟又错”。行动太慢的鲍威尔早该像欧洲央行一样降息了，现在更应该立即降息。他还说，鲍威尔“越早走人越好”。

特朗普21日在社交媒体上再度“炮轰”鲍威尔，向其施压要求降息。特朗普称，美国事实上“没有通胀”，降息太晚会让美国经济放缓。

美国《政治报》报道说，特朗普的言论意在将鲍威尔塑造成替罪羊——毕竟加征关税将推高物价并拖累经济增长。这些表态似乎也在向鲍威尔施压，迫使其妥协让步。

鲍威尔则在多个场合强调，美联储政策调整需基于经济数据而非政治干预。

受关税政策不确定性、特朗普多次施压美联储降息等因素影响，美国股市近期剧烈波动，纽约股市三大股指21日大幅下挫，盘中均下跌超3%。

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