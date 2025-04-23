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欧航局与IBM合作推出地球观测AI模型

2025年04月23日10:21 | 来源：新华网
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新华社巴黎4月22日电（记者 罗毓）欧洲航天局在4月22日世界地球日发布消息说，该机构与IBM欧洲研究院合作研发、共同推出一款地球观测人工智能（AI）模型TerraMind，旨在更好地了解和保护地球。

据欧航局官网介绍，这款AI基础模型可通过“自监督学习（SSL）”过程探索大量数据，凭借其多模态功能，将地形、土地利用、地理位置等数据与卫星图像相结合，纳入其学习过程。该模型训练使用的数据集包含了分布于全球的900多万个样本，涵盖8种不同数据类型，包括来自欧航局哥白尼计划哨兵系列卫星的数据等。

除高效精准的分析能力外，TerraMind还具有生成式人工智能特性，即当输入数据缺失时，该模型可通过模态思维技术，启动多步骤逻辑推理来解决问题，同时生成新数据。

欧航局表示，一系列基准测试显示，“TerraMind是地球观测方面已知表现最好的AI基础模型”，且与每类数据单独使用模型相比，能大大节省算力。这些优势将使该模型在监测甲烷泄漏、追踪森林和土地利用变化等方面发挥关键作用。

(责编：苏缨翔、张悦)

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