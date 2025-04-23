人民网乌兰巴托4月22日电 （记者张朋辉）4月22日，“国际中文日·兰亭雅集——向乌兰图雅学唱中文歌”专场演唱会在蒙古国家爱乐乐团演出厅隆重登场。

中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙在致辞中表示，中蒙是山水相连的好邻居、好伙伴。蒙古国越来越多年轻人把学习中文看作个人成长和通往未来的阶梯，并为推动两国共同发展和友谊贡献智慧的火花。希望通过举办国际中文日和兰亭雅集活动，让蒙古国更多的朋友们与世界人民一道深入了解中国文化，感受彼此心灵的契合。

中国著名歌手乌兰图雅向在场观众演绎了《凤凰飞》《套马杆》《站在草原望北京》《我和草原有个约定》等经典曲目。演出中，乌兰图雅走下舞台，与观众互动，共同放歌，现场气氛热烈、精彩不断。乌兰图雅说：“希望用歌声架起中蒙人民友好的桥梁。也欢迎蒙古国的朋友们多到中国走一走，加强两国民众的相互了解。”

来自蒙古国高校、中小学及孔子课堂的老师、同学们也轮番登台。诗朗诵《蜀道难》及《我爱你中国》《精忠报国》等博得阵阵掌声。

本次“国际中文日·兰亭雅集”庆祝活动是全球庆祝国际中文日和兰亭雅集活动的一部分。

图为李峙参赞致辞。人民网记者 张朋辉摄

图为演出现场。人民网记者 张朋辉摄

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图为演出现场。人民网记者 张朋辉摄

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(责编：曹欣悦、杨牧)