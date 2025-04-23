人民网利雅得4月22日电（记者任皓宇）4月22日，在第56个世界地球日当天，中国石化在沙特达曼中国石化中东研发中心举行仪式，宣布中国石化2025年公众开放日品牌活动正式启动。这是中国石化首次把公众开放日主场活动设立在海外。

作为2025年公众开放日主会场，中国石化中东研发中心首次对外展示光伏—氢能一体化沙盘、碳中和互动墙等沉浸式项目，向全球公众呈现中国石化以科技创新赋能区域可持续发展的实践路径。

中国石化中东代表处总代表练铭祥表示，作为全球领先的一体化能源化工企业，中国石化始终把绿色发展作为企业的核心理念之一，不断加大对环保和新能源领域的投入力度，始终和沙特阿美、沙比克等全球领先的能源化工公司等“绿色伙伴”一起，深化合作，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，助力全球能源转型升级，持续提升绿色低碳竞争力。欢迎更多的朋友走进中国石化，共同见证中国石化绿色发展的故事，共同参与珍爱美丽地球的故事。

中国石化启动2025年公众开放日活动。中国石化供图

中国石化中东研发中心成立于2015年，是中国石化全球创新网络的核心枢纽之一，也是中沙能源科技合作的重要标志。中心聚焦中东地区能源产业需求，重点攻关高硫原油高效炼化、沙漠环境节水技术、绿氢制备与储运等关键领域，深度融入沙特“2030愿景”，与阿美石油、沙特基础工业公司建立联合实验室，推动新能源材料本地化生产。

多年来，中沙能源领域合作不断深化发展。为进一步凝聚能源转型共识、增进学术交流、推进业务合作，中国石化21日在沙特首都利雅得举办2025年中国能源化工产业发展系列报告海外发布会，发布《世界能源展望2060》《中国能源展望2060（2025年版）》《2025年中国能源化工产业发展报告》等研究报告，吸引来自沙特能源部、投资部、沙特阿美公司、沙比克公司、阿卜杜拉国王石油研究中心、法赫德国王石油大学等政府部门和企业机构代表参与交流。

根据《世界能源展望2060》，全球一次能源消费将于2045年前达到峰值，预计石油消费于2030年左右达到峰值，非化石能源将迎来更多发展机遇；《中国能源展望2060（2025年版）》指出非化石能源正在成为中国能源增量主体，远期将成为能源供应主体，终端能源消费转型逐渐由电能替代为主向电、氢、氨等多元清洁替代转变；《2025年中国能源化工产业发展报告》显示，中国能源供需结构将更“绿”、韧性更强，天然气与非化石能源供需增速远超传统能源。

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