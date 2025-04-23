人民网利雅得4月22日电（记者任皓宇）22日，中国驻吉达总领馆内锣鼓喧天、狮舞飞腾，以“穿越时空的礼物”为主题的国际中文日活动在这里举行。来自俄罗斯、卡塔尔、伊朗、伊拉克、阿曼等十余个国家驻吉达总领事，沙特高校代表、中文教育领域师生、中资企业代表及文化交流工作者等近500人出席活动。

活动在激昂的中国鼓乐和灵动的舞狮表演中拉开帷幕。中国驻吉达总领事王奇敏在开幕致辞中指出，语言是了解一国文化的钥匙，中文作为承载千年文明与时代精神的“穿越时空的礼物”，正成为全球文明交流的重要桥梁。目前，全球已有180多个国家和地区开展中文教育，其国际影响力持续提升。掌握中文、了解中国文化，就是与中国同行，与中沙关系同行，更是与机遇和光明未来同行。

活动现场。主办方供图

本次活动由中国驻吉达总领馆主办，沙特吉达智慧宫教育学院承办，沙特吉达华商会协办。活动以总领馆开放日形式呈现，通过融合语言、文化与科技元素，展现中文的独特魅力和中华文明的多元风采。活动期间，古筝、二胡、双节棍、杂技等节目表演目不暇接，沙特青年也带来群体诗朗诵《我有一个梦想》、演讲《我眼中的中国》等精彩节目，现场掌声不断。

活动现场。主办方供图

活动现场还设置了美食体验区、文化体验区等。梅花酥、兰州牛肉面等传统小吃香气四溢；茶艺、书法、汉服试穿、剪纸等互动体验热闹非凡；中医脉诊与经络体验让外国友人领略中医智慧……

活动现场。主办方供图

沙特阿美石油公司代表萨米表示：“自工作以后我去过很多次中国，我认为掌握中文是了解中国的必经之路，用中文去阅读、去聆听、去交流、去体验、去感悟，才会看到真实的中国。”中国港湾沙特籍职员穆罕默德表示：“中文给了我去中国学习的机会，让我真正参与沙中务实合作的进程，感受到中文带给我的无限机遇。”

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