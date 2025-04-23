打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球瞭望｜澳媒：与世界“脱钩”危及美国未来

2025年04月23日08:56 | 来源：新华网
小字号

新华社堪培拉4月22日电（记者章建华 齐紫剑）澳大利亚广播公司网站日前发表题为《为什么美国将是特朗普关税战的最大输家》的文章指出，在特朗普政府看来，美国需要推动制造业等产业回流，回到烟囱遍布乡村的时代。然而，今非昔比，美国政府“将美国与世界其他国家隔离开来的决心可能会威胁到美国的未来”。文章摘要如下：

特朗普在就职典礼上宣称美国即将进入“黄金时代”，但现实是全球市场遭受重创，国际事务一片混乱，美国经济可能陷入衰退。越来越多人担心金融市场崩溃和美国关税政策对经济的毁灭性打击，将使全球走上一条危险的道路。

世界花费数十年时间才建立起全球贸易网络，美国破坏力十足的关税政策可能产生严重后果，包括反噬美国自身。

更严重的担忧是美元突然贬值。短短几个月，美国科技界的亿万富翁目睹了他们个人财富中相当大的一部分灰飞烟灭。美国股市价值严重缩水，但全球投资者的抛售并不仅限于股票，他们正在将现金撤出美国。

几十年来，美国国债一直是资本市场的重要投资标的。每遇困难，投资者会争先恐后寻求这一收益“避风港”。但这一“王冠”如今开始滑落，而美元作为世界储备货币的概念也将被逐渐瓦解。

美国自身问题重重。半个多世纪以来，美国“涓滴经济学”和自由放任政策，导致美国国内财富和收入严重失衡，部分地区生活水平下降，并在国内外造成巨大金融失衡。

“你不能因为美国人想买中国的商品就责怪中国，也不能因为欧洲人不喜欢开着巨大的美国卡车在狭窄的鹅卵石街道上行驶就责怪他们。”

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部