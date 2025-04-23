新华社堪培拉4月22日电（记者章建华 齐紫剑）澳大利亚广播公司网站日前发表题为《为什么美国将是特朗普关税战的最大输家》的文章指出，在特朗普政府看来，美国需要推动制造业等产业回流，回到烟囱遍布乡村的时代。然而，今非昔比，美国政府“将美国与世界其他国家隔离开来的决心可能会威胁到美国的未来”。文章摘要如下：

特朗普在就职典礼上宣称美国即将进入“黄金时代”，但现实是全球市场遭受重创，国际事务一片混乱，美国经济可能陷入衰退。越来越多人担心金融市场崩溃和美国关税政策对经济的毁灭性打击，将使全球走上一条危险的道路。

世界花费数十年时间才建立起全球贸易网络，美国破坏力十足的关税政策可能产生严重后果，包括反噬美国自身。

更严重的担忧是美元突然贬值。短短几个月，美国科技界的亿万富翁目睹了他们个人财富中相当大的一部分灰飞烟灭。美国股市价值严重缩水，但全球投资者的抛售并不仅限于股票，他们正在将现金撤出美国。

几十年来，美国国债一直是资本市场的重要投资标的。每遇困难，投资者会争先恐后寻求这一收益“避风港”。但这一“王冠”如今开始滑落，而美元作为世界储备货币的概念也将被逐渐瓦解。

美国自身问题重重。半个多世纪以来，美国“涓滴经济学”和自由放任政策，导致美国国内财富和收入严重失衡，部分地区生活水平下降，并在国内外造成巨大金融失衡。

“你不能因为美国人想买中国的商品就责怪中国，也不能因为欧洲人不喜欢开着巨大的美国卡车在狭窄的鹅卵石街道上行驶就责怪他们。”

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