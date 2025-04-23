2025年3月30日，在日本东京，美国国防部长赫格塞思在新闻发布会上讲话。新华社/路透

新华社北京4月22日电 美国国防部长赫格塞思的“信号门”风波已升级到2.0版本，被曝向“家人”聊天群分享美军打击也门胡塞武装信息，外界关于白宫打算给五角大楼“换将”的流言更盛。美国总统特朗普21日仍力挺赫格塞思，说依然“完全”信任他。

只是，五角大楼近期乱象频出，已引发信任危机。赫格塞思就任防长以来已撤换多名军方将领，他最亲近的“核心圈”中已有四人因被指“泄密”于上周遭解职，赫格塞思暗示“泄密者”不甘被“炒”才向媒体继续“爆料”。

白宫力挺 否认有意“换将”

特朗普把媒体关于防长疑似向家人泄密的报道斥为“假新闻”，表示赫格塞思“干得很棒，大家对他都满意”，自己依然“完全”信任赫格塞思。

同一天，赫格塞思本人“炮轰”曝光“信号门2.0”的媒体及其消息源。“媒体净干这事，以心怀不满的前雇员为匿名消息源，企图……毁人名誉。这对我行不通。”他说，“个别泄密者被解雇，于是爆出了几篇报道，真叫人‘意外’。”

赫格塞思坚称，他与特朗普“谈过”，将继续保持立场一致。

白宫新闻秘书莱维特当天在社交媒体否认白宫开始寻觅新防长人选的说法，称美国全国公共广播电台对此事的报道“全是假新闻，基于一个明显不了解实情的匿名消息源”。

美国记者曝光赫格塞思在安全高官聊天群中上传的美军作战计划截图。

据《纽约时报》等美国媒体20日报道，赫格塞思上月不仅在一个美国国家安全高官聊天群中分享美军作战方案、遭一名被动“入群”的美国记者曝光，还在另一个私人聊天群中几乎同步分享了相同信息，群聊中有他的妻子、弟弟和私人律师等13人。两个聊天群均设在社交软件“信号”上。

据报道，赫格塞思今年1月创建了上述包含其家人的聊天群，当时他的防长提名尚未正式获国会参议院通过。赫格塞思在群中分享上述敏感军事行动信息时，用的还是私人而非公务手机登录。按知情人士说法，赫格塞思的助手在相关行动前一两天还提醒他不要在“信号”聊天群中讨论敏感行动信息。

目前，赫格塞思等涉事官员仍坚称自己并未“泄密”。

五角大楼上下不同心？

“信号门2.0”曝光前，美国国防部刚经历人事“巨震”。赫格塞思的四名亲密下属，包括高级顾问丹·考德威尔、国防部办公厅副主任达林·塞尔尼克、副防长办公室主任科林·卡罗尔和国防部发言人约翰·尤利奥特，均因敏感或涉密信息外泄调查而被去职。负责调查泄密事件的负责人之一、国防部办公厅主任乔·卡斯珀也被曝已萌生退意。

考德威尔、塞尔尼克、卡罗尔都对外“喊冤”，自称遭到莫须有的诽谤和攻击。尤利奥特却撰文称，五角大楼陷入“彻底混乱”，赫格塞思因其推动的“古怪、令人困惑的清洗”成了孤家寡人，甚至建议特朗普“炒”掉他。

本届美国政府1月就职以来，五角大楼已有多名将领遭撤换，涉及多个层级官员，上至美军前参谋长联席会议主席查尔斯·布朗，下至公开质疑副总统詹姆斯·万斯的美军驻丹麦自治领地格陵兰岛前指挥官苏珊娜·迈耶斯。

据路透社分析，特朗普在其首个总统任期内“炒”掉不少与他唱反调的高级军官，包括两任防长，而赫格塞思迄今仍对特朗普亦步亦趋，包括“以惊人速度”重组国防部、向美墨边境派驻军队、喊话欧洲涨军费、取消民主党执政时在部队内推行的多元化政策。

路透社解读，白宫察觉到，对抗赫格塞思的人不仅限于其“核心圈”，而是散布在整个国防部。特朗普21日告诉媒体记者，赫格塞思在国防部“要赶走一大批坏人”，“他正在这样做”。白宫新闻秘书莱维特说：“当整栋五角大楼跟你以及你正尝试推行的伟大改革对着干时，就会发生（媒体爆料）这样的事。”

美国国会中，已有至少9名民主党籍参议员公开呼吁赫格塞思辞职，认为第二起“信号门”事件足以说明他无法胜任防长一职。共和党方面大部分人则保持沉默。

路透社援引一名白宫官员的说法报道，当初赫格塞思的任命在国会颇受争议，险些通不过，假如特朗普政府眼下“抛弃”赫格塞思，则正中反对他的民主党人下怀。（记者：海洋）

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