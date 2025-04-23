新华社雅温得4月22日电 专访｜对话喀麦隆“王子作家” 听非洲追求独立与发展故事

新华社记者王泽

在4月23日世界读书日到来之际，记者前往喀麦隆经济首都杜阿拉与该国著名作家亚历山大·库马·恩敦贝三世进行了一场关于非洲独立和发展的对话。

3月17日，在喀麦隆杜阿拉，喀麦隆著名作家亚历山大·库马·恩敦贝三世展示有关喀麦隆历史的档案文件。新华社发（科普索摄）

恩敦贝三世出生于杜阿拉市博纳贝里区的一个王室家族。15岁时，他便前往德国深造，后曾在法国、德国和喀麦隆的大学任教。如今，78岁的他仍笔耕不辍，已经出版80多本著作。

在恩敦贝三世创建的非洲未来协会办公室里，他首先向记者展示了1971年中国“重返联合国”时他写给中国政府和人民的信件，信中写道：“中国人民兄弟，你们的胜利将载入史册……”

“在那个时代，中国是第三世界国家的榜样，我们非常支持中国。”他说。

3月17日，在喀麦隆杜阿拉，喀麦隆著名作家亚历山大·库马·恩敦贝三世展示有关喀麦隆历史的档案文件。新华社发（科普索摄）

如今，中国式现代化也为非洲国家各自现代化进程提供了宝贵经验。恩敦贝三世补充道：“中国今日之所以成为世界大国，是因为其努力寻找自己的发展道路，探寻自己的治理模式，这也是非洲国家需要借鉴的。”

“非洲必须独立和自强，”在回忆童年时，恩敦贝三世的情绪有些激动。他说，他的祖父洛克·普里索是喀麦隆最早抵抗殖民统治的传统领袖之一，曾遭到殖民者的残暴镇压，家族的历史是他创作的精神源泉之一。

3月17日，在喀麦隆杜阿拉，喀麦隆著名作家亚历山大·库马·恩敦贝三世介绍喀麦隆传统艺术品。新华社发（科普索摄）

非洲的历史深深刻有殖民烙印。“欧洲殖民者不仅带着武器来瓜分非洲，他们还千方百计地摧毁我们的精神世界。”他说，从奴隶制到殖民主义，再到时至今日仍未结束的“新殖民主义”，这些束缚非洲发展繁荣的枷锁，不仅摧毁非洲经济，更是对人性的深层摧毁。

基于对历史和现实的深沉思考，恩敦贝三世用自己的一生和手中的笔揭露殖民者的罪行，并展示非洲大陆璀璨的文化与历史。

恩敦贝三世说，非洲是人类的摇篮，“但在学校，我们所学到的内容多是‘非洲落后’，甚至有‘劣等’之类的说法，令人感到疑惑”。

3月17日，在喀麦隆杜阿拉，喀麦隆著名作家亚历山大·库马·恩敦贝三世介绍他的作品。新华社发（科普索摄）

他说，正是这份疑惑催生了他对非洲历史与文化的研究。数十年间，他出版的著作涵盖非洲的遗产、独立斗争、发展、文化、政治、经济等领域。他还在1986年创建了非洲未来协会，致力于非洲文艺复兴、本土发展、国际合作与持久和平。

恩敦贝三世还努力推动文物返还。他告诉记者，欧洲民族学博物馆的文物，很多是从非洲掠夺而来的，“德国就有4万件文物来自喀麦隆”。“这些文物都是我们祖先在艺术与精神领域创造的成果，必须回到故土。”

在谈到非洲未来发展时，恩敦贝三世强调，拥有近15亿人口的非洲大陆必须走向团结、自主和集体繁荣。西方式的发展路径并未给非洲国家带来繁荣，而中国的和平发展之路值得特别关注与借鉴。

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