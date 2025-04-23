新华社哈拉雷4月22日电 专访｜期待津中关系和多领域合作持续深化——访津巴布韦妇女事务、社区和中小企业发展部长穆茨万古瓦

新华社记者许正

津巴布韦妇女事务、社区和中小企业发展部长莫妮卡·穆茨万古瓦日前在哈拉雷接受新华社记者采访时说，津中建交45年来，两国关系不断深化，多领域合作成果丰硕，积极促进了津巴布韦社会经济发展。期待继续深化津中关系，造福两国人民。

4月17日，津巴布韦妇女事务、社区和中小企业发展部长莫妮卡·穆茨万古瓦在哈拉雷接受新华社记者采访。新华社发（塔法拉摄）

津巴布韦于1980年4月18日从英国殖民统治下获得独立，同一天，中津两国建交。在津举国上下庆祝独立45周年之际，中津两国也迎来建交45周年。

2002年至2006年间，穆茨万古瓦的丈夫克里斯托弗·穆茨万古瓦担任津巴布韦驻华大使，穆茨万古瓦作为大使夫人随任前往中国。在中国工作生活期间，夫妇二人到访多地，与中国人民结下了深厚情谊。

今年4月，穆茨万古瓦带领津中小企业代表团再次访华，到访浙江省湖州市、义乌市等多地。她表示，中国在乡村振兴和促进中小企业发展等方面取得的卓越成绩令她印象深刻。

“在义乌，我们看到了中小企业的发展模式。毫无疑问，中国是‘世界工厂’，中国为企业赋能、因地制宜增加产品附加值的发展路径给津巴布韦提供了借鉴。”穆茨万古瓦说。

穆茨万古瓦表示，中国对津巴布韦关键基础设施的一系列援助和投资项目，如穆加贝国际机场改扩建工程、卡里巴南岸水电站扩机工程等，带动了当地中小企业发展，增进了津巴布韦人民的福祉。

她表示，津巴布韦政府鼓励中国企业继续加大对该国投资，尤其在可再生能源领域。“津巴布韦有着充足的光照，且处于南部非洲中心位置，在这里，中国企业可以辐射整个南部非洲市场。”

(责编：苏缨翔、张悦)