新华社北京4月22日电 题：维护自身霸权 逼迫全球买单——评美国“关税供养霸权论”荒诞说辞

新华社记者叶书宏

近日，美国白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰在演讲中将美国军事存在与美元体系定义为“全球公共产品”，要求其他国家通过接受美国关税政策等方式为此承担“公平份额”。这种逻辑实质上构成了一种“关税供养霸权论”——以进口关税作为施压手段，迫使他国为维护美国全球霸权提供资金。看似建构在经济学理论之上，但这套说辞实则存在多重逻辑悖论，折射出美国霸权思维的荒诞认知。

将美国军事部署与美元体系定义为“全球公共产品”，本质上是对经济学概念的歪曲。公共产品的核心特征是非竞争性和非排他性，而美国遍布全球的军事基地，其战略布局明显服务于自身地缘战略目标，称之为“公共产品”是在掩盖其利己性的霸权政治本质。美国可以明确选择保护谁、不保护谁，其安全承诺基于政治和战略考量，具有相当强的排他性。实际上，对于非盟友国家而言，这种军事存在构成安全压力而非公共福利。北约东扩引发的地区紧张局势，便是所谓军事同盟“安全保障”选择性和利己性的明证。

美元的国际地位同样难以匹配“全球公共产品”的本质属性。尽管全球贸易约50%以美元结算，但这种货币霸权的最大受益者正是美国自身。通过发行“世界货币”，美国不仅每年会获得巨额的美元“铸币税”收益，更逐渐形成了服务于自身利益的风险转嫁和“潮汐收割”机制——2020年美联储的“无上限”量化宽松政策，就让全球共同承担了其货币超发的通胀压力。美国还频繁使用如环球银行金融电信协会（SWIFT）等实施金融制裁，赋予美元体系高度的排他性。美国将这种非对称的体系优势包装成“公共产品”，无疑是对国际经济现实的嘲讽。

“关税供养霸权论”声称，他国在美国主导的军事和金融体系下“搭便车”，需为此付费。这种论调完全无视美国作为体系主导者所获取的巨大结构性红利。所谓的“地缘政治和金融保护伞”，特别是美元作为全球储备与结算货币带来的特权，为美国提供了无可比拟的经济与战略优势，其军事力量也首先保障自身的全球利益和商业通道。世界各国持有并使用美元，本身是对该体系的支撑和隐性“支付”，绝非“免费”。美国要求他国“付费”，却刻意回避自身是最大受益者的这一身份，实则是向外转嫁霸权地位的维护成本，而非追求真正的公平分担。

“关税供养霸权论”提出的解决方案——以关税为武器进行胁迫，更令人担忧。提出者列举了5种所谓“分担”方式：接受关税、扩大对美采购、增购美国军火、在美投资建厂、直接向美国财政部开支票，实质都是迫使他国为美国利益而调整自身经济政策，牺牲主权和发展权利。这种以惩罚相威胁、强迫他国接受单方面条件的做法，是典型的经济霸凌，与现代国际关系所倡导的平等协商、互利共赢的精神格格不入。

美国当前面临的财政压力和经济挑战，根源在其自身。长期的巨额军费开支、大规模海外军事行动、国内失衡的财政政策以及滥用美元霸权地位，都是导致其国债高企、财政负担沉重的重要内因。将这些主要由内部政策选择和结构性问题引发的困境归咎于外部世界“搭便车”，并试图通过征收关税的方式强行索取补偿，无异于“内病外治”的责任转嫁，无助于美国自身深层问题的解决。

当今世界正经历深刻复杂变化，全球性挑战层出不穷，任何国家都无法凭一己之力应对。这也决定了未来的国际关系，必然更加需要多边协调与合作，而非单边主导与霸凌。在这样的时代背景下，任何固守霸权思维、试图让世界为自身特权“买单”的论调，都是逆流而动。大国要有大国的样子，应致力于维护和平、推动发展、提供真正的全球公共产品，而非为维系自身特殊地位强迫他国“输血”。

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