人民网曼谷4月22日电（记者简承渊）日前，泰国副总理兼数字经济与社会部长巴瑟表示，数字经济与社会部一直专注于打击网络犯罪，特别是查封各类形式的非法社交媒体页面、网络主页和网站，旨在切断犯罪团伙利用网络进行诈骗等犯罪行为。

巴瑟说，在2024年10月至2025年3月期间，部门累计查封各类非法社交媒体页面、网络主页和网站101,026个，平均每月约16,837个，而去年同期累计查封各类非法社交媒体页面、网络主页和网站62,438个，平均每月约10,406个。

巴瑟表示，数字经济与社会部将持续跟进、调查和监测网络犯罪，希望再次提醒民众，参与非法社交媒体页面、网络主页和网站人员将涉嫌违反《计算机法》规定。同时，对于网络赌博而言，不论是组织者、参与赌博者或传播邀请信息者均将构成《赌博法》相关违法行为，其中参与赌博和发布邀请信息者将面临3年以下监禁、5,000泰铢以下罚款或两者并罚，且一旦发现违法人员必将严惩。

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