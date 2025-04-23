新华社科伦坡4月22日电（记者伍岳）新德里消息：印度气象局22日发布公报说，印度中部等地的热浪可能会持续到28日。该机构日前表示，今年印度持续高温天气比以往来得更早，部分地区的人们要为4月“超出正常水平的热浪天数”做好准备。

印度通常每年5月到6月间都会经历长时间的热浪侵袭，但今年4月已出现持续高温。印度气象局近日发布的数据显示，首都新德里今年4月已有多次气温超过40摄氏度。据印度媒体报道，4月8日全国有27个气象站记录到的气温达到或超过43摄氏度，至少有19个地区出现严重的热浪天气。

据报道，印度北方邦政府已要求当地医院准备应对与高温相关的疾病，还有地方政府发布了高温行动计划，包括建立热浪预警系统、在医院为中暑患者设立特别病房等措施。

国际研究机构“气候变化测量”近日发布的一份研究报告说，此次影响印度等国的热浪在很大程度上与人类活动导致的全球变暖有关。

据印度气象局今年年初发布的报告，2024年是印度有记录以来平均气温最高的年份，比1991年至2020年的长期平均气温高出0.65摄氏度。

有研究认为，高温天气除了对人类健康产生影响，还可能降低水稻和小麦等农作物产量。据印度媒体报道，2022年的高温天气曾导致印度小麦大面积减产。

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