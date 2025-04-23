新华社利雅得4月22日电 专访｜马中教育合作着眼青年面向未来——访马来西亚高等教育部长赞比里

新华社记者王海洲 罗晨

马来西亚高等教育部长赞比里·阿卜杜勒·卡迪尔日前在沙特阿拉伯首都利雅得出席人类能力倡议大会期间接受新华社记者专访时表示，习近平主席对马来西亚的国事访问意义重大，马中合作不仅造福两国人民，也为全球南方国家之间合作树立了典范。

赞比里表示，习近平主席此次访问为两国教育和科研等领域合作带来新机遇。马中建交以来，两国友谊与合作不断拓展深化。教育合作是两国关系中具有战略意义的支柱之一。“马中教育合作取得丰硕成果，并正在快速推进，职业教育是一个重点领域。”

赞比里表示，中国在绿色经济、电动汽车以及新兴科技领域的经验，为马来西亚教育和产业发展提供重要支持。他特别提到，中国吉利汽车公司与马来西亚宝腾汽车公司开展合作，马中之间铁路建设合作项目落地，都将推动两国间的技术交流与人才培训合作。

赞比里说，目前有不少马来西亚学生在中国接受技术培训，两国高校也在积极拓展合作，厦门大学马来西亚分校运行良好。

“我们不仅看到大学之间的合作，也看到人文层面的交流。”他说，双方正共同推动文明对话等项目，鼓励青年群体交流互访。他特别指出，马中学生交流项目正不断拓展，马方计划设立短期学徒交换项目，推动马来西亚学生赴中国接受专业培训。

“青年代表着马中关系的未来。”赞比里说，教育投入是对未来的战略性投资，推动青年一代相互了解和信任，将有力巩固两国未来合作的基础。

谈及未来合作方向，赞比里表示，人工智能、绿色科技等新兴领域将成为马中高校合作的潜在增长点。他期待两国进一步深化在高等教育、技术培训和科研创新等方面的合作，开启教育合作新篇章。

(责编：苏缨翔、张悦)