新华社河内/昆明4月22日电 通讯｜从中国花田到越南花市——云南鲜花的跨国之旅

新华社记者王贤思 胡佳丽

当第一缕晨光洒向越南首都河内街头，以自行车或摩托车为货架的“鲜花巴士”开始穿梭于大街小巷，将美丽带向千家万户。

在被当地民众誉为“河内最美道路”的潘庭逢街上，与升龙皇城比高的两排古树下，一辆辆“鲜花巴士”停靠在旁，吸引大量身着传统服饰“奥黛”、精心打扮的越南女性前来，在此定格下一张张美照。

来自越南北部海阳省的游客范氏翠与同行的三位姐妹就在其中。她告诉新华社记者：“越南人爱花，不少人家里常年摆花，很多菜市卖菜也卖花，有不少花进口自中国。我虽然没有去过中国，但已从中国的鲜花感知到中国的美好。我和姐妹们打算今年去中国旅游一趟。”

越南花商阮容翠拿起一束花朵饱满的满天星说：“这就是进口自中国的花，越南还没有，在当地特别走俏。中国鲜花品质好又持久，很多越南人都喜欢。”

阮容翠每日清晨开始售卖的鲜花，进货自一处夜间花市。

每日深夜，当整座城市开始沉睡，越南河内广霸花市刚刚苏醒。在这座越南北部规模最大的鲜花批发市场，花商们的忙碌身影与进进出出的大小货车勾勒出一幅繁忙图景。

各色花卉的包装袋上，不乏标注鲜花品种的汉字，“云南鲜花”赫然入目。“花市里很多鲜花是从云南经陆路口岸运来。”龄蝶花卉斗南供应链负责人肖雷远说。

在广霸花市经营一家花铺的中国花商肖雷远刚从冷库里拿出当季花材“小手球”，便很快销售一空。“第一天早上在花田采摘的鲜花，下午运到云南昆明，次日夜晚就能抵达河内广霸花市。”

在中国云南省，每一朵鲜花都在与时间赛跑。清晨，花农摘下带着晨露的马蹄莲，经分拣包装后运往丽江现代花卉产业园。通过丽江海关后，鲜花搭乘丽江直飞越南胡志明市的冷链专线航班，不到24小时便会出现在胡志明市的花市里。

据云南省农业农村厅初步统计，2024年云南花卉种植面积稳定在195万亩左右，其中鲜切花种植面积35万亩，鲜切花产量达206亿枝，位居世界第一。

来自越南老街省的花商阮翠云从事花卉贸易已有14年，此前主要批发来自世界各地的兰花。随着云南花卉知名度提高，加上物流越来越便捷，阮翠云几年前开始采购云南花卉销往越南，马蹄莲是公司今年的抢手货。

回忆起早年创业经历，阮翠云感慨道：“过去进口鲜花要么依赖层层中间商辗转多地，要么凌晨四五点蹲守昆明斗南花市抢货，成本高、效率低。”如今，她与云南的鲜花电商平台“花易宝”合作后，可以通过在线下单，完成从采购到物流的全流程。

2024年10月至2025年3月，阮翠云的公司在“花易宝”电商平台的营业额超过340万元。她计划未来在河内增设仓储中心，将更多云南鲜花销售到越南各地。“云南是供应链源头，越南是消费市场，打通中间的‘最后一公里’是我们正在做的事。”

如今，阮翠云的公司已从销售兰花的小商铺，发展为覆盖河内、胡志明市、岘港等城市的综合供应商，经营品种扩展至几十种鲜切花，并新增绿植、景观树等进口业务。

每逢重要节日，阮翠云公司的订单就会暴涨，她的社交软件工作群聚集600多位客户，消息提示音从早响到晚。“高峰期要同时对接十几个客户的下单需求，真希望自己有三头六臂。”她笑着说。

据昆明海关统计，2024年，云南向越南出口鲜切花9168吨，同比增长18.3%，出口额3434万元。

傍晚，阮翠云将白天在花卉园里拍的玫瑰、马蹄莲、金雀花、蓝花楹等照片和视频，以及最新价格和品质信息整理发送到越南客户群。而她此前预定的鲜花已搭载冷链专车和航班，一路南下，抵达越南多地的花商手中。

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