新华社金边4月22日电 专访｜为柬中长期全方位互利合作擘画战略蓝图——专访柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平

新华社记者吴长伟 吴夏

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平日前在接受新华社记者书面专访时说，习近平主席对柬埔寨的国事访问成果丰硕，意义深远，为两国长期全方位互利合作擘画了战略蓝图，开启了柬中铁杆友谊新篇章。

金平说，此访期间，柬中两国发表联合声明，将双边关系提升为“新时代全天候中柬命运共同体”。这是中国首次与东南亚国家建立这样的关系，具有里程碑意义，为深化区域伙伴关系树立了标杆。

他表示，双方同意深化共建“一带一路”倡议与柬埔寨“五角战略”对接，为落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议提供路线图。两国联合声明提出继续丰富柬中“钻石六边”合作架构，加快推进“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设等对柬埔寨经济转型至关重要的举措，为柬埔寨实现到2030年进入中等偏上收入国家行列、到2050年成为高收入国家的目标提供有力支持。

金平说，习近平主席此访签署多项双边合作文件，这些成果为柬埔寨贸易、基础设施、数字经济、绿色经济、安全、教育和卫生等领域的发展注入更强劲动力。

在安全方面，两国重申共同遵守联合国宪章宗旨原则，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。金平表示，双方强调在全球安全倡议框架下开展务实合作，这有助于加强柬埔寨在地区和平建设和多边外交中的作用。

金平说，柬中文化交流成果丰硕，双方高度评价2024年“中柬人文交流年”活动，并将2025年确定为“中柬旅游年”，以振兴旅游业，促进民心相通。中国正在柬埔寨吴哥古迹和柏威夏寺进行的文化遗产修复工作体现了两国之间牢固的伙伴关系。两国同意在教育、职业培训、中文教学、医疗保健和传统医药领域进一步加强合作。此外，双方表示愿深化智库等领域合作，承诺继续办好中柬智库高端论坛，加强学术合作，开展政策对话，为双边合作提供智力支持。

金平表示，习近平主席此次访问为深化双边关系奠定坚实基础，有利于两国共同繁荣、可持续发展以及地区和平稳定。这体现了柬中之间持久的铁杆友谊，也为新时代建设性的南南合作树立典范。

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