4月17日，在肯尼亚首都内罗毕，肯尼亚总统鲁托接受新华社记者采访。新华社记者 董江辉 摄

新华社内罗毕4月22日电 高端访谈｜深化肯中合作 共筑现代化之路——访肯尼亚总统鲁托

新华社记者许嘉桐

“肯中两国于20世纪60年代建交，但民间交往则可追溯到600年前。”肯尼亚总统鲁托近日接受新华社记者采访时说，这种深厚的历史渊源为两国关系发展奠定了坚实基础。肯尼亚愿与中国进一步深化合作，以加快制造业、农业、交通和能源等领域的现代化进程。

鲁托对此次访华之旅充满期待。他说：“能够对中国进行国事访问，是我和肯尼亚人民的荣幸，这是两国友谊的体现。2017年，肯中关系提升为全面战略合作伙伴关系，这一关系建立在两国人民长期交往的坚实基础之上，也建立在持续多年的政府间双边关系之上。”

鲁托指出，近年来肯中两国在诸多领域合作成就显著。肯尼亚是共建“一带一路”的重要伙伴，蒙内铁路、拉穆港、蒙巴萨油码头等重大基础设施合作项目不仅改善了肯尼亚国内的互联互通，也促进了东非地区的区域一体化和经济发展。

4月17日，在肯尼亚首都内罗毕，肯尼亚总统鲁托接受新华社记者采访。新华社记者 韩旭 摄

肯尼亚拥有丰富的地热、太阳能等可再生资源，绿色能源发展潜力巨大。鲁托表示，肯尼亚计划到2030年实现100%清洁能源发电，中国在新能源领域拥有先进技术，双方可实现优势互补，共同推动可再生能源合作发展。

鲁托表示，肯尼亚将充分利用其非洲东海岸的战略地理位置，深化肯中合作，借助共建“一带一路”倡议下建设的基础设施，将肯尼亚打造成东非地区的制造业中心。“我们将重点关注中国私营部门在肯尼亚的投资，特别是在区域联通项目上的投资，这将是我此次访华的重要议题之一。”

鲁托认为，中国成功让几亿人脱贫，其经验对仍面临贫困严峻挑战的非洲极具借鉴意义，希望借助中国经验推动肯尼亚农业现代化和工业化。

鲁托高度评价中非合作论坛对推动中非合作的作用。他表示，中非合作论坛汇聚了有意愿的各方共同关注对非洲和中国至关重要的议题。

鲁托表示，全球南方国家开展南南合作的潜力和动力不断增强。肯尼亚期待与拥有良好贸易伙伴关系的国家合作共赢，推动全球贸易和多边主义发展。

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