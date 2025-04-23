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“为成为阿中友谊使者而不懈努力” 

——阿联酋“百校项目”学生代表分享访华喜悦

2025年04月23日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜4月23日电 （记者管克江）4月22日，阿联酋“百校项目”访华学生代表座谈会在中国驻阿联酋大使馆举行。

2024年春天，阿联酋“百校项目”示范校哈姆丹学校和亚斯学校40名中小学生代表分别用中文致信习近平主席，表达对中国文化的向往和热爱，立志做中阿友好的使者。今年4月5日至11日，应中方邀请，这些学生代表前往中国进行了访问。

一名学生代表在分享访华感受。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

一名学生代表在分享访华感受。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

“在给习爷爷的信中，我说我要去爬长城、看大熊猫。这个梦想终于实现了！”哈姆丹学校9年级的巴莎耶尔·奥马尔说，“长城很长，爬起来也很累。中国有句话叫‘世上无难事，只要肯登攀’。这句话将激励我继续努力，学好中文，为成为阿中友谊使者而不懈努力。将来我要到北京大学读书。”

哈姆丹·艾哈迈德来自亚斯学校。在登上长城之际，爱好中国功夫的他特意穿上崭新的中式服装，表演了一套功夫。“表演的时候，我感受着拂过山岗的清风，对人和自然的和谐有了更深理解。”哈姆丹还是一位乒乓球爱好者，访华期间他同中国同学打了好几个小时的乒乓球，酣畅淋漓。今年哈姆丹即将中学毕业，他正满怀憧憬地前往中国留学。

阿联酋中文教学“百校项目”执行负责人法蒂玛·艾哈迈德·巴斯塔基长期致力于在阿联酋推动中文教学。她说，这次访问是提升学习热情之旅、加深中国理解之旅、增进持久友谊之旅。从中国回来后，同学们的思想发生了巨大变化。很多人对中国文化有了更深刻理解，一些学生决定将来到中国大学就读。“这次访问不仅让孩子们成为更加自信的中文学习者，也让他们成为阿中文化交流的小使者，助力深化阿中对话与合作。”

中国驻阿联酋大使馆公使赵亮在座谈会上表示，同学们充满激动喜悦的发言，让他感到非常欣慰。他希望同学们通过学习语言，进一步深入地了解两个国家深邃的文化底蕴，为促进不同文明交流交融贡献力量；与结交的中国朋友交流交心、互学互鉴。把友谊的种子根植在心里，播撒到周围；作中阿友好的使者，为开创中阿关系更加美好的明天贡献力量。

座谈会合影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

座谈会合影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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