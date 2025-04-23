新华社德黑兰4月22日电（记者陈霄 沙达提）伊朗外交部发言人巴加埃22日说，伊朗和美国两国技术团队的专家级会谈推迟至26日举行。

根据伊朗外交部22日发表的声明，巴加埃表示，根据阿曼的提议，并经伊朗和美国代表团同意，原定于23日举行的伊美间接会谈框架内的技术会谈推迟至26日举行，两国代表团团长将出席。

伊朗外交部22日在另一份声明中说，伊朗外长阿拉格齐当天与国际原子能机构总干事格罗西通电话，双方就伊美间接会谈交换了意见。阿拉格齐强调，伊朗选择基于“善意和严肃”的外交途径。格罗西赞扬伊朗“负责任的做法”，并表示国际原子能机构愿意在机构章程赋予的权力框架内为这一谈判进程作出贡献。

美国与伊朗12日在阿曼首都马斯喀特举行间接会谈。这是自2018年5月在美国总统特朗普首个总统任期内美国单方面退出伊核协议之后，美伊之间的首次正式谈判。19日，美伊在意大利罗马举行第二轮间接会谈。双方第三轮间接会谈将于26日在阿曼举行。

(责编：苏缨翔、张悦)