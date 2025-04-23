伊朗外交部发言人巴加埃22日说，伊朗和美国两国技术团队的专家级会谈推迟至26日举行。

根据伊朗外交部22日发表的声明，巴加埃表示，根据阿曼的提议，并经伊朗和美国代表团同意，原定于23日举行的伊美间接会谈框架内的技术会谈推迟至26日举行，两国代表团团长将出席。

2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐出席联合新闻发布会。新华社记者沙达提摄

伊朗外交部22日在另一份声明中说，伊朗外长阿拉格齐当天与国际原子能机构总干事格罗西通电话，双方就伊美间接会谈交换了意见。阿拉格齐强调，伊朗选择基于“善意和严肃”的外交途径。格罗西赞扬伊朗“负责任的做法”，并表示国际原子能机构愿意在机构章程赋予的权力框架内为这一谈判进程作出贡献。

近期谈判：

——12日，美国与伊朗在阿曼首都马斯喀特举行间接会谈。这是自2018年5月在美国总统特朗普首个总统任期内美国单方面退出伊核协议之后，美伊之间的首次正式谈判。

——19日，美伊在意大利罗马举行第二轮间接会谈。

——26日，双方第三轮间接会谈将在阿曼举行。

分析人士指出，美伊迄今两轮间接会谈取得一定进展，但在伊朗核活动范围等核心议题上依然分歧明显，加之双方并未建立互信，美国现任政府政策存在较大不确定性，这些都给谈判前景增加了变数。

沙特斡旋？伊朗：谣言

巴加埃22日说，有关沙特阿拉伯参与斡旋伊朗与美国之间谈判的媒体报道不实，“纯属谣言”。

先前有媒体报道称，沙特正斡旋伊美谈判，希望在特朗普访问沙特期间安排伊美领导人会面。

巴加埃22日向俄新社澄清，上述说法纯属“谣言和臆测，与现实不符”。

4月21日，伊朗外交部发言人巴加埃在德黑兰出席新闻发布会。新华社记者沙达提摄

特朗普3月底表示，他计划访问沙特和卡塔尔，并可能到访阿拉伯联合酋长国及其他国家，访问“可能是下个月，也可能稍晚一些”。这将是他第二个总统任期内首次出访。（记者：陈霄 沙达提 王宏彬）

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