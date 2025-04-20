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通讯｜用车轮丈量广阔土地——比利时六旬骑行者开启“骑向上海”之旅

2025年04月20日15:17 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔4月19日电　通讯｜用车轮丈量广阔土地——比利时六旬骑行者开启“骑向上海”之旅

　　新华社记者潘革平　陈颖

　　4月19日上午，布鲁塞尔五十年宫汽车博物馆前，一场温馨而隆重的欢送仪式正在这里举行：比利时骑行爱好者克劳德·布鲁尔即将踏上“骑向上海”绿色远程骑行之旅。

　　年逾六旬的布鲁尔身着骑行套装，精神矍铄。谈起即将启程、横跨欧亚大陆1.2万公里的骑行之旅，他兴奋而满怀期待：“我期待能看到美好的事物、遇到美好的人。”

　　去年11月，布鲁尔首次踏上中国的土地，探望在中国成家的大儿子，并赴广东参加了一场自行车骑行活动。这趟旅行颠覆了他对中国的既有印象，也激发了他对中国的浓厚兴趣。

　　“如果别人问我，对中国感觉如何，我最想说的词就是‘现代’。”布鲁尔告诉新华社记者，“之前，我对中国的印象还停留在过去。当我看到高铁、电子支付和现代化都市时，感到非常震撼。”

　　正是这段经历，让布鲁尔萌生了骑行前往中国的念头。他想用车轮去丈量广阔的中国土地，感受更多风土人情。

　　这是一趟计划完备、准备周全、意义非凡的跨洲之旅。布鲁尔的 “座驾”是一辆闪耀着银灰色光芒、装载着太阳能板的三轮车，太阳能板产生的电能通过前后两个电机实现助力驱动。

　　“两个电机都是中国制造的，”布鲁尔告诉记者。三轮车后方还挂着一辆拖车，载着帐篷和生活用品。“这是百分百的绿色骑行，”他笑着说。

　　这并非布鲁尔的首次长途骑行。2018年，他首次组装太阳能助力自行车，从布鲁塞尔出发，骑行5000公里。当时他正接受癌症治疗，骑行不仅是对体能的挑战，更是意志的磨炼。通过这项运动，布鲁尔找到了更健康的生活方式，身体也逐渐恢复。他的妻子同样被诊断出癌症，但恢复情况不如他。布鲁尔希望通过“骑向上海”之旅鼓励妻子以及更多人与病魔抗争。

　　欢送人群手里的中比两国国旗在微风中摇曳。“这不是一场竞速赛，而将是跨越国界的心灵对话。”布鲁尔面对围聚的媒体记者，真诚说道。

　　布鲁尔计划以每日百公里的节奏，穿越德国平原、饱览波罗的海风光、领略俄罗斯风情，最终沿着古丝绸之路入境中国，抵达上海，预计整个行程历时4个多月。

　　10时10分，在此起彼伏的掌声与喝彩声中，布鲁尔郑重地戴上头盔，稳稳地骑上车，启程出发。20余名中比骑行者一同加入，为他鼓劲送行。

　　中国驻比利时大使费胜潮说：“此次骑行不仅跨越国界、空间，更跨越时间和文明，礼赞生命和可持续发展理念，也为中欧、中比友好关系注入了新活力。”

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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