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泰国正式启动“2025玛哈世界泼水节”活动

2025年04月13日14:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷4月13日电 （记者简承渊）当地时间12日晚，泰国政府在曼谷王家田广场正式启动“2025玛哈世界泼水节”活动。本次活动为期五天，并同步推出“泰国夏季节庆”系列推广活动，集中展示泰国深厚的文化底蕴、创意活力和民族凝聚力。

活动由花车游行拉开帷幕，泰国总理及内阁成员、各国驻泰大使及泰国国家软实力战略委员会成员出席活动。此次游行标志着泰国传统新年——2025年泼水节正式启动。

泰国总理佩通坦·钦那瓦宣布泰国泼水节庆祝活动正式启动。泰国国家旅游局供图

泰国总理佩通坦·钦那瓦宣布泰国泼水节庆祝活动正式启动。泰国国家旅游局供图

泰国总理佩通坦在启动仪式上表示，泼水节活动融合了泰国软实力、科技与创意，有助于提升游客体验、推动旅游发展、拉动经济增长，展现了泰国承办国际节庆活动的综合能力。

活动现场，巡游的八辆主题花车吸引大量民众驻足观赏。花车围绕“水的祝福”“暹罗风味”“尊贵大象”“斗鱼之光”“庙会魂”“嘟嘟节拍”“儿童眼中的泼水节”以及“四季之彩”主题，融合神话传说、民俗艺术、城市文化与儿童视角，全面展现泰国泼水节的丰富内涵与时代气息。其中，“祝福之河”花车以神龙形象象征水的神圣与丰饶，寓意祈福纳祥；“暹罗风味”花车则以冬阴功汤为灵感，通过美食意象展现泰国人与自然和谐共生的智慧。伴随传统乐队现场演奏，鼓声阵阵、人潮涌动，整场游行热烈喜庆，展现出泰国节庆文化的独特魅力与感染力。

“祝福之河”花车以神龙形象象征水的神圣与丰饶，寓意祈福纳祥。泰国国家旅游局供图

“祝福之河”花车以神龙形象象征水的神圣与丰饶，寓意祈福纳祥。泰国国家旅游局供图

泼水节期间，曼谷王家田广场每天举办丰富多彩的文化活动，包括现场演出、传统仪式、互动体验和主题展区，集中展示泰国五大地区的建筑风格、民俗手工艺与节庆特色。每晚还有由1200架无人机组成的灯光秀点亮夜空。

由1200架无人机组成的灯光秀点亮夜空。泰国国家旅游局供图

由1200架无人机组成的灯光秀点亮夜空。泰国国家旅游局供图

据泰国国家旅游局预计，2025年泰国泼水节期间将带动旅游收入超过265亿泰铢。其中国际游客约47.6万人次，创收约73.2亿泰铢；国内游客约440万人次，带动消费约192.4亿泰铢。泰国政府希望通过这一传统节庆活动，推动文化遗产保护与旅游业融合发展，打造世界级节庆品牌。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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