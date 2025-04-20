新华社布鲁塞尔4月19日电（记者潘革平）比利时《回声报》19日刊登美国马萨诸塞大学经济学教授贾娅蒂·戈什题为《全球南方将为特朗普掀起的贸易战付出高昂代价》的文章，深入剖析美国贸易政策对全球经济秩序的冲击，尤其是发展中国家面临的严峻挑战。文章摘要如下：

美国政府近期的大规模关税政策已引发全球经济动荡，特别是对严重依赖对美出口的低收入国家造成重创。

更为严峻的是，发展中国家正承受着美国贸易战带来的沉重代价。出口订单取消或延迟干扰生产并推升失业率，金融市场的剧烈波动更在关税冲击效应完全显现前就已危害到经济稳定。这些变化已反映在发展中国家主权债券收益率上，高负债国家的主权债券价格跌幅尤为显著。

文章认为，金融动荡对发展中国家而言并不陌生，但此次冲击更为猛烈。发展中国家不仅面临全球贸易体系的崩解，还面临其金融市场吸引力下降的困境。

戈什在文章中警告，美国政府正执意颠覆全球经济秩序，而发展中国家或将重新审视如何参与这个不再符合其利益的不平等体系。但在可信替代方案出现前，这条转型之路危机四伏。

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