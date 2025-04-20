新华社北京4月20日电 俄罗斯总统普京19日下令，在今年东正教复活节到来之际俄军暂时停火30小时。他同时指出，俄军必须做好准备，“击退敌人可能违反停火的行为、挑衅以及任何进攻行动”。乌克兰总统泽连斯基则提议将停火期限延长至复活节之后，称30小时不足以建立真正的信任。

俄单方面宣布停火30小时

据俄罗斯总统社交媒体账号19日公布的消息，普京在会见俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫时说，在复活节20日到来之际，从莫斯科时间（同基辅时间）19日18时至21日0时（北京时间19日23日至21日5时），俄军将停止所有战斗行动。俄方希望乌克兰方面能效仿俄方做法。

俄罗斯国防部在一份声明中说，已向特别军事行动区域内所有部队发出停火指示，并表明只要乌方尊重停火协议，俄军将遵守协议。

普京表示，俄方停火行为将检验乌方停火诚意、是否有遵守停火的能力，以及参加和平谈判和消除乌克兰危机最初根源的意愿和能力。他说，战场形势正朝着对俄军有利方向发展，俄军正满怀信心地逐步向前推进。

格拉西莫夫在会见时说，俄军正在完成对库尔斯克地区的最终控制，并挫败乌军进攻别尔哥罗德地区的企图。

同日，俄罗斯国防部通过社交媒体发布消息说，俄乌双方各向对方移交246名被俘人员。俄方还向乌方移交31名受伤战俘，作为交换，15名俄军被俘伤员被乌方释放。此次俄乌互换被俘人员由阿拉伯联合酋长国斡旋。

3月26日，法国总统马克龙（前左）在巴黎总统府爱丽舍宫迎接到访的乌克兰总统泽连斯基。新华社记者高静摄

泽连斯基提议停火延至复活节后

乌克兰总统泽连斯基19日在社交媒体发文，提议将停火期限延长至20日复活节之后。按照泽连斯基说法，这将检验俄方真实意图，因为30小时不足以建立真正的信任措施，而30天或能为和平创造契机。

泽连斯基说，俄方已持续39天未对美国方面提议的全面无条件停火30天给予回应，如果俄方此刻突然表态愿加入全面无条件停火框架，乌克兰将采取对等回应，即俄方如何行动，乌方将如何应对。

同时，泽连斯基指责俄方违反自己提出的停火承诺。他说，根据乌军战报，俄军目前仍在部分地区推进突击行动，亦未停歇炮火。乌军严阵以待，将实施对等反制，“每一发俄军炮弹都将遭到充分回击”。

乌克兰总统办公室主任叶尔马克指出，对于停火，乌方将以静默回应静默，以停火回应停火。如要实现停火，就应将停火期限延续至20日之后，俄罗斯必须全面无条件停火，通过永久停火来结束冲突。

2月28日，美国总统特朗普（中）在首都华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者胡友松摄

特朗普政府对斡旋失去耐心？

舆论注意到，俄乌双方围绕复活节停火的“互动”发生在特朗普政府对斡旋俄乌冲突日益“失去耐心”之际。

美国总统特朗普18日表示，如果围绕乌克兰问题的谈判无法在短期内取得明确进展，美方将不再参与斡旋。按照他的说法，如果某一方或双方让谈判变得非常困难，“我们将不再参与其中”。

美国国务卿鲁比奥同日表示，关于乌克兰问题的谈判不能一直停滞，如果短期内看不到俄乌双方达成一致的信号，美方将不会继续撮合。“如果可行，我们就参与；如果不可行，我们还有其他需要关注的重点。”

路透社分析，鲁比奥的上述表态凸显特朗普政府对于在推进解决日益增多的地缘政治挑战方面缺乏进展产生了“日益强烈的挫败感”。

特朗普在竞逐2024年美国总统选举期间声称，自己当选后将在“24小时内”结束俄乌冲突。如今，特朗普重返白宫即将满三个月。

(责编：崔译戈、刘洁妍)