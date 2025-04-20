新华社重庆4月20日电（记者李晓婷）20日上午，一列满载“重庆造”聚酯切片的中亚班列，从重庆团结村中心站缓缓驶出，这是重庆首次发行图定中亚班列，此后将以每月2列的固定频次实现常态化开行。

据了解，此次开行的图定中亚班列经霍尔果斯口岸出境，跨越哈萨克斯坦，预计12天左右抵达乌兹别克斯坦首都塔什干，全程约4700公里，将有效保障西部与中亚地区的贸易往来。

中国铁路成都局集团有限公司货运部高级工程师徐美琼介绍，图定班列即以“固定时间、固定线路、固定班期”组织运行，相较以往“货等车”的零散发运，具有“优先级通关、运输零延误、综合成本优”三大优势，为西部外贸企业提供更加优质的跨境运输保障。

此趟班列承运55车货物，货值超1400万元，均来自重庆万凯新材料科技有限公司。企业物流经理林政说：“班列常态化运行后，我们货物出口中亚地区的运输时间缩短、运输周期稳定、换装流程更加简便，有利于企业扩展中亚市场。”

近年来，中亚五国与重庆之间的贸易往来日益加深。重庆市政府口岸物流办相关负责人表示，图定中亚班列的开行将持续增强重庆国际物流通道的产业服务能力，进一步满足重庆出口中亚的旺盛需求。沿着这条“黄金通道”，更多“重庆造”“西部造”将以更高效、更稳定的方式“走出去”。

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