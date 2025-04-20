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废塑料变身基建材料！中沙企业合作绿色环保项目在江苏落地

2025年04月20日11:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月20日电 题：废塑料变身基建材料！中沙企业合作绿色环保项目在江苏落地

　　新华社记者任军、蔺妍

　　4月中旬，位于江苏宿迁的高雄路，迎来多位来自全球石化巨头——沙特阿美公司的高管。

　　这条建于河道旁的沥青马路，长2公里，宽6.4米，乍看，和其他市政道路并无不同。其实，这是一条“废塑新生”之路，也是一条由中沙两国企业共同孕育的创新之路。

　　建设过程中，施工方创造性地用再生塑料替代了20%的沥青和50%的填料。这一尝试可谓“一箭三雕”，不仅消纳塑料33.4吨，实现36%的碳减排，还将沥青混合料综合成本降低18.6%，成功将“白色污染”变身“绿色基建”。

　　在长达一年半的技术攻关和铺设后，这条道路于去年6月通车，运行近10个月后，道路的安全性和耐久性得到验证。此次沙特阿美高管一行，正是为了见证项目的成功落地。

　　“我们和中方的合作很成功。”脚踩高雄路，阿美亚洲中国区总裁纳迪尔·阿拉法杰兴奋地告诉记者，这一示范项目的成功落地，标志着沙中两国企业在绿色低碳技术联合创新方面取得新进展，展现出资源循环利用技术与基础设施建设深度融合的广阔前景。

　　阿拉法杰口中的中方合作伙伴正是中国建筑材料科学研究总院。2022年，两家企业强强联合，在京成立国际化创新平台——非金属材料创新中心（NEXCEL）。这个让废弃塑料重生的项目正是由NEXCEL资助，由南京工业大学进行技术攻关，最终由江苏宿迁交通工程建设有限公司完成施工。

　　“通过打造开放创新生态，NEXCEL让创新成果加速落地推广，推动‘低碳替代高碳、循环替代线性’的产业革命。”中国建筑材料科学研究总院副院长文寨军表示。

　　NEXCEL主任李娟告诉记者，通过设立创新基金，NEXCEL对全球非金属材料领域的科研团队、企业进行资助。目前已资助项目53个，制定行业及团体标准9项，开展5G通讯基站、桥梁工程、沥青路面等示范应用工程近22项，碳减排超1万吨。

　　“我们希望‘废弃塑料转化为道路材料’的技术能得到进一步推广，与中国伙伴一道迈向更绿色的未来。”阿美亚洲副总裁穆勒希姆表示。

　　从这条道路不难看出中国对外企的强大引力。

　　看好“中国创新”的硬核实力和“中国市场”的海量需求，沙特阿美近年来在化工品、先进材料、碳减排技术、高科技等领域在华进行了广泛布局，投资额近千亿元，是在华投资最多的外企之一。

　　“在充满不确定性的国际环境中，中国正日益成为‘确定性的绿洲’。沙特阿美非常看好中国广阔且不断增长的机遇，将继续扩大在华投资规模。”在前不久举行的中国发展高层论坛上，沙特阿美总裁纳瑟尔说。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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