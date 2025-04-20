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《哪吒之魔童闹海》法国首映礼在巴黎举办

2025年04月20日10:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎4月19日电 （记者尚凯元）4月18日，“你好！中国”旅游推介活动暨《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）全法首映礼在巴黎大雷克斯影院成功举办。此次活动是中国国产动画电影在法国主流院线的首次大规模同步推广，进一步拓展了文旅与影视融合发展的国际表达空间。中法文旅界嘉宾、媒体代表、法国影评人、学生代表等近300位来宾出席活动。

中国驻法国大使馆公使陈栋在致辞中表示，《哪吒2》作为一部取材自中国古代神话、展现中华精神内核的动画巨制，是讲好中国故事、促进人文交流的重要载体。他提到影片中“我命由我不由天”的精神，传递了中国人面对挑战不屈不挠、勇于超越的价值理念。他指出，中国对包括法国在内的多国游客实行30天免签政策，国际游客在华旅行期间的通关、住宿、支付、交通等服务也日益便捷，中国正以更加开放自信的姿态迎接世界朋友前来交流与体验。

在影片开场前，现场播放了“你好！中国”四条主题旅游线路宣传片，依次展现“丝绸之路”“西南民族风情”“黄河文化之旅”及“冰雪旅游”，通过多样化的地域风貌与文化主题，生动呈现了中国的自然之美与人文魅力。

法国发行方Trinity CineAsia创意总监斯特凡·布布里尔表示，对能够将《哪吒2》这部极具艺术与商业成就的影片带入法国主流院线感到自豪。他介绍说，《哪吒2》在英国、德国、比利时等国上映后已取得优异票房成绩，成为史上最成功的中国电影之一，希望观众能深度体会影片中蕴含的神话意象与东方文化魅力。

随着中法之间互免签政策的顺利实施、航班日益加密以及移动支付等服务的全面优化，中国正吸引越来越多的法国游客。作为首部登顶全球动画电影票房的中国电影，《哪吒2》以中国神话为灵感，呈现了丰富的文化符号与想象空间，将于4月23日正式登陆法国UGC等主流院线，进入超过200家影院，预计覆盖15万名法国观众，将在法开启一扇了解中国文化与旅游魅力的窗口。

(责编：崔译戈、张悦)

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