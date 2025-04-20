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“穿越时空的中国礼物”艺术沙龙活动在伊斯坦布尔举办

2025年04月20日10:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网安卡拉4月19日电 （记者沈钧）当地时间4月18日，土耳其海峡大学孔子学院举办“穿越时空的礼物”国际中文日艺术沙龙活动，庆祝联合国设立的“国际中文日”。

中国驻伊斯坦布尔总领馆副总领事尚健、土耳其海峡大学副校长古尔康·塞尔丘克·库姆巴奥卢教授出席活动并分别致辞。他们充分肯定了此次活动在推动中土文化交流、深化民间友好方面的意义，希望以中文和艺术为载体，继续拓宽文化对话渠道，增强两国人民之间的相互理解和情感纽带。

上海书画院学术部主任徐旭峰以“《牡丹赋》——初探牡丹纹在土耳其的发展与面貌”为题，生动讲述牡丹图纹在中国的起源及其通过海上丝绸之路传播至波斯、土耳其的历史轨迹。他从艺术视角阐释牡丹纹在奥斯曼帝国时期的发展与演变，揭示这一传统符号在跨文化交际语境中的延续与活力。讲座结束后，徐旭峰向海峡大学亚洲研究中心赠送其在景德镇创作的釉上彩画作。海峡大学孔子学院土方院长、海峡大学历史系舒月博士代表亚洲研究中心接受赠礼并表达感谢。

艺术讲座现场。土耳其海峡大学孔子学院供图

艺术讲座现场。土耳其海峡大学孔子学院供图

福建泉州木偶剧团非物质文化遗产传承人林建裕、傅端凤、吴伟宏带来了两场精彩演出《狮子舞》与《青春梦》。狮子表演憨态可掬、身姿矫健，神态惟妙惟肖，赢得现场阵阵掌声和笑声。《青春梦》则通过艺术家的巧手，将木偶由老变少，一层层剥去“岁月的外衣”，展现中国泉州传统提线木偶艺术的极致技巧与创意表现力。土耳其学生Zeynep惊叹：“木偶仿佛被赋予了生命，中国艺术家的双手像有魔法！”

《狮子舞》木偶剧表演。土耳其海峡大学孔子学院供图

《狮子舞》木偶剧表演。土耳其海峡大学孔子学院供图

本次活动特别设立“穿越时空的中国礼物——上海艺术家小型美术展”展区，展出多位上海艺术家的精品画作和器物。这些作品风格多样、技法精湛，涵盖水墨、工笔、彩绘等多种艺术表现形式，展现当代中国艺术家的艺术探索与文化思考。观众徜徉其间，在画作中品味中华文化的美学精神，感受艺术在跨文化语境下的共鸣与联结。

土耳其观众欣赏中国画。土耳其海峡大学孔子学院供图

土耳其观众欣赏中国画。土耳其海峡大学孔子学院供图

(责编：崔译戈、张悦)

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