4月17日，在南非开普敦的伊齐科学习中心，一名女子在“国际中文日”庆祝活动上参观汉字艺术展。新华社记者 王雷 摄

4月17日上午，“国际中文日”庆祝活动在位于南非立法首都开普敦的伊齐科学习中心举行。此次活动主题为“中文：共筑美好未来”，由南非西开普大学孔子学院与南非伊齐科博物馆联盟共同举办。中南两国政商学界代表、文化团体及开普敦各高校师生百余人齐聚一堂，共同感受中文之美。