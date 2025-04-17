新华社多哈4月16日电（记者汪强）卡塔尔半岛电视台网站近日刊登英国剑桥大学战略与政策教授卡迈勒·穆尼尔题为《抱歉，美国，关税带不回就业岗位》的文章。文章说，全球化已经重塑了美国劳动力市场，加征关税不会把工作岗位带回美国。文章摘要如下：

早在2011年的一次白宫晚宴上，时任美国总统奥巴马曾问苹果公司已故创始人史蒂夫·乔布斯：“怎样才能让苹果手机在美国制造？”乔布斯回答道：“那些工作岗位已经回不来了。”

像苹果手机这样高度依赖全球供应链的高科技产品，其背后的产业生态系统需要很多年才能建立，而与之配套的技术能力、劳动力技能和产业协作关系，更是难以一蹴而就。工厂不可能随意从一个国家搬到另一个国家。

美国宣布对进口商品加征关税，试图以此手段重塑美国制造业。然而，对全世界加征关税，真的能解决美国竞争力的问题吗？这要看美国究竟希望通过这种政策达成什么目标：是为了在谈判中增加筹码？是为了争取更多市场准入？还是想把那些已经外包出去的工作岗位带回美国？

如果只是为了提高谈判筹码，美国也许能逼迫某些国家让步，但代价将是美国消费者购买力下降。即便勉强达成某些协议，也未必能真正改变像通用或福特这样的企业命运。至于“制造业回流”的梦想，美国商务部长霍华德·卢特尼克已经承认，回到美国的工厂多数将由机器人运行。

用强硬手段逼迫国家和企业投资美国效果有限。围绕某一产品建立产业生态，需要多年时间。如果美国真正的目标是重新夺回在创新、开发和制造方面的主导地位，那么削减科研经费绝非明智之举。

关税政策对特朗普政府而言恐怕难以收效。若继续强行推进，最终导致通胀上升，可能成为其政治上的“乌龙球”。

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