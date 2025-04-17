离开吉隆坡时，马来西亚总理安瓦尔，外交部部长穆罕默德，陪同部长、交通部部长陆兆福等高级官员到机场送行。马来西亚青年载歌载舞，当地中资企业人员、留学生和华侨华人聚集在道路两旁挥舞中马两国国旗，热烈祝贺习近平访问马来西亚取得圆满成功。

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