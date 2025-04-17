新华社伦敦4月16日电（记者郭爽）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局和世界气象组织近日发布《2024年欧洲气候状况》报告显示，欧洲是升温最快的大陆，气候变化对欧洲的影响显而易见。

报告说，2024年是欧洲有记录以来最热的一年，欧洲有近一半地区年均气温创历史新高，中部、东部和东南部地区气温均创历史纪录。欧洲所有地区的冰川均出现融化，其中斯堪的纳维亚半岛和斯瓦尔巴群岛的冰川出现了创纪录的冰川质量损失。

报告说，2024年欧洲地区海面温度是有记录以来的最高值，比平均水平高0.7摄氏度，地中海海面温度高于平均水平1.2摄氏度；在降水状况方面，欧洲存在明显的东西部差异，西欧经历了自1950年以来最湿润的年份之一。

报告显示，2024年，欧洲地区风暴频发，洪水泛滥。欧洲遭遇了自2013年以来范围最广的洪涝灾害。几乎三分之一的河网水位曾超过“高”洪水警戒线。风暴和洪水造成欧洲约41.3万人受灾，至少335人死亡。此外，葡萄牙9月的野火一周内烧毁了约11万公顷（1100平方千米）的土地，约占欧洲全年过火总面积的四分之一。据估计，欧洲有4.2万人受到野火影响。

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