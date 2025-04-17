新华社吉隆坡4月17日电

中华人民共和国和马来西亚关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明

（2025年4月17日，吉隆坡）

一、应马来西亚最高元首易卜拉欣陛下邀请，中华人民共和国主席习近平于2025年4月15日至17日对马来西亚进行国事访问。访问期间，习近平主席会见易卜拉欣最高元首，与安瓦尔总理举行会谈，就中马双边关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成广泛共识。双方一致同意构建高水平战略性中马命运共同体，更好助力两国现代化进程，共同促进地区和世界繁荣稳定。

二、双方一致认为，中马是世代友好的亲密邻居、携手发展的真诚伙伴、情同手足的知心朋友、共促和平的重要力量。自1974年5月31日建交以来，中马友好历经半个世纪风雨洗礼，两国关系不断拓展深化。特别是进入新时代以来，中马关系日益呈现蓬勃生机活力。2013年两国建立全面战略伙伴关系，中马各领域合作取得长足进步，给两国人民带来切实利益。2023年习近平主席同安瓦尔总理就共建中马命运共同体达成重要共识，在中马关系史上具有里程碑意义，为双方关系发展指明了前进方向，进一步打开了中马战略合作的广阔空间，开启了中马关系崭新篇章。

三、双方高度评价中马建交50周年暨“中马友好年”系列庆祝活动成功举办。双方强调，中马关系取得长足进步，动力在于两国历代领导人的战略引领，根基在于两国人民的深厚传统友谊。中马关系的核心要素包括坚持战略自主、谋求共同发展、增进坦诚互信、坚守公道正义。两国在历史长河中积淀了弥足珍贵的友好情谊，也将在新时代新征程上奏响新的合作华章。双方将继承弘扬两国关系的优良传统和宝贵经验，坚守共同价值观，推进更高水平的全方位战略合作，增进互信团结，携手共谋发展，惠及国际地区，开启中马关系更加辉煌的未来。

四、马方钦佩在习近平主席领导下，新时代中国发展取得的历史性成就、发生的历史性变革，为维护地区和世界和平、稳定和可持续发展作出贡献，盛赞中方以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，认为中国进一步全面深化改革、高水平对外开放将为两国合作和地区国家发展带来新动力、新机遇。中方积极评价马来西亚独立68年来经济社会发展取得的显著成绩，支持马来西亚政府推进“昌明大马”治国理念，祝愿马来西亚国家建设和发展事业取得新的更大成就。

五、双方认为，中国和马来西亚同为亚太重要发展中国家、新兴市场经济体代表和全球南方重要参与者。中马携手共建高水平战略性命运共同体，不仅关乎两国人民福祉，也关乎本地区前途命运，对推进全球南方团结合作具有重要意义。

双方强调，面对世界之变、时代之变、历史之变，中马两国将立足战略长远，增进战略协调，深化务实协作，相互尊重彼此国内法律法规、规章政策，按照构建中马命运共同体的宏伟蓝图，共享机遇、共谋发展、共迎挑战、共护安全，为维护地区和平稳定、巩固区域合作架构、推进全球治理改革作出新的更大贡献。

加强战略协作

六、两国领导人一致同意保持高层密切交往，加强战略沟通，增进政治互信，为双边关系长期稳定发展提供战略指引。

七、双方重申在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。中方重申将继续坚持亲诚惠容周边外交理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针。

八、双方坚定支持彼此维护国家主权、安全和领土完整，支持彼此为促进国家团结、稳定、发展、繁荣所作的努力。马来西亚重申两国领导人1974年5月31日签署的联合公报原则，坚定奉行一个中国政策，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分，支持中国实现国家统一，不支持任何“台独”主张。

九、双方同意建立外交国防“2+2”对话机制，进一步拓展高水平战略沟通渠道和政治安全合作平台。

十、双方将进一步加强治国理政经验交流，密切中央和地方政府、立法机构、政党等交往，探讨建立执政党对话交流机制，加强政策沟通，进一步夯实两国关系政治基础。

十一、双方同意进一步完善并用好国家安全、防务、执法合作机制，开展更多联演联训、互访交流、官员培训等交流合作。双方重申反对一切形式的恐怖主义，将加强合作打击跨国犯罪，为地区和平稳定贡献力量。

深化发展对接

十二、双方同意共同致力于打造地区新质生产力合作高地，推进实施2024年签署的共建“一带一路”合作规划，进一步深化发展战略对接，围绕数字经济、绿色经济、蓝色经济、旅游经济四大重点领域，拓展未来经济合作，推动融合发展、协同发展、互补发展，实现产供链、价值链、数据链、人才链深度互嵌互融，进一步提升中马合作的水平和质量。

十三、双方高度评价两国贸易额在建交50年里实现近1000倍增长，将共同落实好经贸合作五年规划（2024－2028年），巩固经贸合作成果，扩大贸易规模。

十四、双方同意共同打造安全、稳定的产供链，推动加强产业链供应链合作。鼓励双向投资，在制造业、知识产权、数字经济、研发创新、绿色可持续投资及物流发展等高价值高增长产业领域加强交流合作。相关战略方向有助于吸引优质投资、加速技术应用，强化马来西亚在全球供应链中的作用。

十五、双方将推动“两国双园”合作提质升级，支持经贸合作区高质量发展，为两国企业提供更加优越的营商环境。

十六、双方认识到高水平双边投资协定对促进投资合作的重要性，并认可未来可以基于现行双边投资协定框架，就进一步提升双向投资自由化和便利化水平、加强投资保护等议题进行探讨。

十七、双方将共同拓展新质生产力合作，围绕先进制造、人工智能、量子技术等前沿领域打造合作新增长点，加强智慧城市合作，加强产业链供应链融合发展。马方欢迎中国企业参与马来西亚5G网络建设，双方致力于发掘半导体产业链合作潜力，维护产供链稳定。

十八、双方认识到，电子商务是促进贸易与经济增长、推动创新以及小微企业发展的重要催化剂。两国将在长期合作基础上深化电子商务合作，推动更大规模、更可持续的经济联系，切实促进两国经济发展。

十九、双方将继续鼓励企业按照商业原则推进新能源领域合作，共同打造绿色经济新业态，并探讨和推进在轨道装备、航空航天、核电等领域开展合作，支持马来西亚的航空公司引进和运营中国商用飞机，助力各自产业升级和能源转型。

二十、双方同意加强基础设施互联互通合作，共同实施好东海岸铁路等重点项目，促进铁海联运、提升地区互联互通建设。双方鼓励两国港口加强合作，共同促进蓝色经济发展。双方致力于在相互信任、互利共赢、协商一致基础上探讨打造更多战略性、标志性合作新亮点。

二十一、双方将开展全面的航空合作，加强民航专业技术交流，密切吉隆坡国际机场与郑州新郑国际机场之间的航空物流合作，致力于实现中国与东盟之间无缝衔接的“空中丝绸之路”共同愿景。

二十二、双方重申致力于加强轨道交通和基础设施合作，为实现泛亚铁路愿景作出贡献。

二十三、双方将发挥好政府间科技创新合作联合委员会作用，实施好中马联合研究计划和中马科技人文交流计划，共同推进联合实验室等联合研发平台建设，加强科技园区与技术转移合作，持续深化新兴科技领域双边科技创新合作。

二十四、双方认识到，两国在《中华人民共和国政府和马来西亚政府关于空间合作及和平利用外层空间的协定》合作框架下强化伙伴关系具有巨大潜力，将共同提升航天能力、培育航天经济、推动技术进步并维护国家安全。两国愿在平等互利原则下共同推进相关合作。

二十五、双方一致认为，《关于疫苗开发和可及性的合作协定》促进了两国专家的技术培训，推动了人用疫苗研发合作。该协议通过推动技术转让、专家互访、资源共享，进一步增强了疫苗创新能力。

二十六、双方将探索在“一带一路”海关食品安全合作机制框架下开展合作，愿共同扩大农产品贸易规模，中方将积极参加在马来西亚举办的国际清真食品展、国际绿色技术和生态产品展览会议等国际贸易展会，欢迎马方继续用好中国国际进口博览会、全球数字贸易博览会、中国－东盟博览会等平台，加强马方产品推介，扩大对华出口。

二十七、双方都秉持以人民为中心的发展理念，将扩大减贫扶贫、农业和乡村振兴等合作。马来西亚积极借鉴中国在精准扶贫领域和农业发展的成功实践，将有关经验融入国家发展战略体系，包括五年发展计划、“昌明经济”以及落实2030年可持续发展议程。双方将通过既有的农业合作联合工作组机制，深化知识共享、技术交流与能力建设。合作重点包括依托马来西亚有关系统平台，实现数据驱动扶贫；推广精准农业等先进技术，助力“人民收入计划”等民生项目；通过电子商务激活乡村经济。双方期待通过强化这些合作增强包容性增长、提升抗风险能力、实现公平发展，使基层社区尤其是农村贫困人口、妇女、青年、土著和原住民等边缘群体受益。

二十八、双方期待继续开展农业合作，将用好农业合作联合工作组机制，加强农业现代化、农业技术创新等合作。

二十九、双方重申致力于拓展旅游合作，将合作加大宣介力度以吸引更多对方游客。双方将重点营造安全、顺畅、友好的旅游环境，促进两国人民更深层次的文化交流和相互理解。

拉紧民心纽带

三十、双方共同倡导文明多元共生、和谐包容，推动儒家－伊斯兰文明对话，增进跨信仰理解、深化文化交流，推动中华文明和伊斯兰文明在互学互鉴中共同发展，携手践行和平、合作、开放、包容的亚洲价值观。

三十一、双方积极评价两国正式签署互免签证协定，相信这将进一步便利双向人员往来，持续增进两国在教育、文旅、体育等领域交流合作，增进两国人民尤其是年青一代的相互了解和友好感情。

三十二、双方将落实好两国文化合作协定执行计划（2024－2029年），开展形式多样、内涵丰富的文化交流活动，加强影视、动漫产业合作，马方将为位于吉隆坡的中国文化中心提供便利，进一步促进两国文化交流。

三十三、双方高兴看到，旅马大熊猫受到马民众热烈欢迎，成为中马友谊的重要象征。双方同意继续开展大熊猫保护合作研究，期待双方在大熊猫合作研究领域取得更多进展。

三十四、双方同意，全面提升中马教育合作水平，深化职业教育、联合科研、数字教育合作，支持厦门大学与马来亚大学合作建设中马国际高等研究院，支持北京大学和马来亚大学建设中国－马来西亚人工智能+新材料联合实验室，支持浙江大学与马来西亚数字经济发展局开展数字化转型、人工智能、智慧城市等领域合作，支持两国高校共建“一带一路”联合实验室，欢迎中国传媒大学与拉曼大学共建人类命运共同体东盟研究中心。支持两国高校智库开展交流，推动师生互访，鼓励双向留学，不断增进交流互鉴。

三十五、双方注意到中国国家新闻出版署与马来西亚翻译与图书研究院签署的谅解备忘录已进入实施阶段，将加强两国经典著作翻译出版领域合作。

三十六、双方同意加强卫生领域合作交流，支持传统医药领域合作。

维护南海和平稳定

三十七、双方强调维护南海和平、安全与稳定的重要性，同意依照包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，通过友好磋商和谈判以和平方式解决争议。两国呼吁各方保持克制，避免采取使南海局势复杂化或紧张升级的举动。双方一致认为，非直接相关方的介入可能适得其反。

三十八、双方将同其他东盟国家一道努力，全面有效落实《南海各方行为宣言》，根据加快早日达成“南海行为准则”指针，推动2026年达成有效、富有实质内容的“南海行为准则”，努力将南海建设成为和平、友好与繁荣之海。

三十九、双方认为，海上合作是中马全面战略伙伴关系的重要组成部分。双方高度肯定两国正式启动海上问题双边对话有关进展，期待密切沟通协调，打造更多海上合作亮点。

四十、双方将深化海洋科技领域的合作机遇，并继续就协议续签及签署事宜进行磋商，以进一步提升协作水平。

密切地区合作

四十一、中方高度赞赏马方在推进中国与东盟合作中所发挥的重要作用，积极评价马作为中国－东盟关系协调国为中国－东盟关系发展所作贡献，坚定支持马来西亚履职2025年东盟轮值主席国。

四十二、双方重申《东盟宪章》《东南亚友好合作条约》中体现的原则、共同价值观和规范，愿一道维护东盟中心地位，支持东盟做大做强东盟主导的合作机制，支持东盟构建开放包容区域架构，维护地区和平稳定，促进地区发展繁荣。

四十三、双方积极评价中国－东盟关系，重申将携手落实《中国－东盟建立对话关系30周年纪念峰会联合声明》，共建中国东盟和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，推动中国东盟全面战略伙伴关系取得新进展，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体，惠及中国和东盟人民。

四十四、双方将加强在亚太经合组织框架下协调配合，共同推进全面平衡落实2040年布特拉加亚愿景，推动构建亚太共同体。马方支持中国成功主办2026年亚太经合组织领导人非正式会议。

四十五、双方致力于推进区域经济一体化，将推进高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），朝着尽快签署和实施中国－东盟自贸区3.0版升级议定书持续努力。马方支持中国香港加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

四十六、中方赞赏马方提出的“中国－东盟－海合会”合作等倡议，认为这些倡议体现了开放的区域主义，有利于维护国际和地区经济金融稳定，有利于亚洲各区域的协同发展。马方期待中方高级代表出席有关会议。

四十七、双方认为，亚太和平稳定来之不易，值得倍加珍惜。两国强调维护亚太和平、安全与稳定的重要性，认为应避免采取可能危及地区安全、损害各方维护开放包容区域架构共同承诺的行动。两国同意根据《东南亚无核武器区条约》，维护东南亚作为无核武器及其他大规模杀伤性武器地区的努力，为全球裁军、防扩散及和平利用核能作出贡献。

开展多边协作

四十八、马方高度赞赏习近平主席提出的构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、亲诚惠容周边外交理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方加强协调合作，积极参与并推动上述理念和倡议。

四十九、双方一致认为，今年是联合国成立和世界反法西斯战争胜利80周年。面对变乱交织的国际形势和命运与共的历史大势，任何国家都无法独善其身，合作共赢才是正确选择。双方重申恪守《联合国宪章》宗旨和原则，践行真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。双方将携手应对各类挑战，为平等有序的世界多极化贡献亚洲力量。

五十、双方强调，2024年是和平共处五项原则发表70周年。和平共处五项原则和《联合国宪章》一道，已成为国际关系基本准则和国际法基本原则。双方将坚持互惠互利、开放合作的亚洲发展道路，遵循联合国《未来契约》和“昌明大马”体现的原则，助力亚洲稳定和进步。

五十一、两国将加强在联合国、世界贸易组织、世界卫生组织等多边框架下协调配合，共同捍卫国际公平正义，维护发展中国家共同利益，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。中方欢迎马来西亚成为金砖伙伴国，愿积极支持马来西亚更好融入金砖合作。

五十二、双方将携手推进普惠包容的经济全球化，促进贸易和投资便利化，反对肆意加征关税等违反世界贸易组织规则的单边贸易限制。双方承诺维护一个基于规则、非歧视、开放、公平、包容、平等和透明的、以世贸组织为核心的多边贸易体制，共同推动将于2026年在喀麦隆举行的世贸组织第14届部长级会议（MC14）取得更多成果。双方将加强合作，共同倡导世贸组织规则与时俱进，捍卫发展中成员正当权益。

五十三、马方欢迎中方申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），重申CPTPP对能够满足“奥克兰三原则”的经济体加入保持开放。

五十四、双方呼吁有关各方连续有效执行加沙停火协议，实现永久停火。双方强调，加沙是巴勒斯坦人的加沙，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。双方指出，“巴人治巴”是加沙战后治理必须坚持的重要原则，反对针对加沙民众的强制迁移。双方呼吁以“两国方案”为基础建立独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。

五十五、访问期间，双方签署了人工智能、数字经济、服务贸易、铁路、农产品、文化旅游、媒体等领域合作文件，以进一步加强各领域合作。

五十六、习近平主席对马来西亚政府和人民的热情友好接待表示感谢，邀请马方领导人在方便的时候访问中国。马方领导人表示感谢并愉快地接受了邀请。

(责编：赵欣悦、袁勃)