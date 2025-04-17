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越南河内大学孔子学院举办2025年国际中文日暨中越文化体验活动

2025年04月17日09:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内4月15日电 （记者杨晔）4月15日，越南河内大学孔子学院（孔院）举办2025年国际中文日暨中越文化体验活动。本次活动恰逢国际中文日设立15周年、中越建交75周年和“中越人文交流年”。河内大学副校长阮进勇，河内大学孔院理事会理事、河内大学国际合作处处长阮玉新，河内大学孔院理事会理事、河内大学中文系主任丁氏青娥，河内大学孔院理事会理事、孔院越方院长杜青云，河内大学孔院中方院长覃永华，中国工商银行越南河内分行副行长邵常永，越南中国总商会广西企业联合会副秘书长何柳彬等两国教育、工商及文化界嘉宾共聚一堂。

覃永华在致辞时表示，75年前中越老一辈领导人播下“同志加兄弟”的友谊种子，如今这份情谊早已枝繁叶茂。河内大学孔院将继续担当‘文化摆渡人’的角色，推动两国在语言、教育和人文等领域的深度合作。

活动现场，河内大学孔院师生用精彩的文艺表演传递对中越友谊的诚挚祝福。折扇舞《寄明月》、歌曲《朋友》等节目将现场气氛推向高潮，中国书法、剪纸、中国结、脸谱绘画等中国文化体验项目吸引了众多参与者。此次国际中文日暨中越文化体验活动为两国青年学子搭建了沟通的舞台，展现了两国文化的交融之美。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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