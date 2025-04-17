人民网里约热内卢4月15日电 （记者陈一鸣、宋亦然、陈海琪）当地时间4月15日，里约热内卢天主教大学孔子学院（以下简称“里约孔院”）和巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）共同举办2025年“国际中文日”庆祝活动，近400名嘉宾和师生齐聚一堂，一起感受中华文化的魅力。

锣鼓喧天中，彩狮翻腾跳跃，首次亮相里约天主教大学校园的舞狮表演瞬间点燃现场气氛。紧接着，里约孔院师生登台献艺，琵琶与古筝合奏在掌声中悠然流淌，古老东方旋律与现代影视音乐的巧妙融合，让巴西观众如痴如醉。

作为里约天主教大学和里约孔院的合作伙伴，里约青年交响乐团为活动精心排练了中国歌曲《贝加尔湖畔》。里约佩德罗二世学校合唱团和卡西亚斯公爵市葡中双语学校合唱队献唱中文歌曲《茉莉花》《小星星》《送别》，展示中文教育成果。

当地时间4月15日，里约热内卢天主教大学孔子学院和巴西中国和平统一促进会共同举办2025年“国际中文日”庆祝活动。人民网记者 陈海琪摄

文化体验区热闹非凡。书法台前，孩子们满怀好奇地蘸墨挥毫，第一次写下自己的中文名字；茶艺展区，体验者在茶香氤氲之间品味东方意境；中医展区，许多巴西民众仔细聆听讲解，尝试拔罐、推拿等中医疗法。

今年“国际中文日”的主题是“中文：穿越时空的礼物”。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王海涛在致辞中表示，中文作为世界最古老的文字系统之一，是中华五千年文明的载体，也是国际社会了解中国的重要窗口。学习中文不仅是语言交流，更是一次跨文化的心灵对话。中国驻里约总领馆将一如既往支持孔院发展，鼓励中巴高校加强合作、拓展师生交流与联合办学，共同为中巴友谊注入持久动力，助力建设中巴命运共同体。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王海涛在活动现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西中国和平统一促进会会长张小春在活动现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

“中文不仅是一门技能，更是打开中国文化大门的钥匙。”里约州教育厅副厅长米利安·梅黛洛斯期待巴中两国继续加强教育合作，培养更多跨文化人才。

里约天主教大学副校长马塞洛·加塔斯引用中国谚语指出文化传承与对话是应对全球挑战的智慧源泉。他表示，“国际中文日”庆祝的不仅仅是一种语言，更是一种古老的知识、哲学和文化传承。

巴西和统会会长张小春在致辞中表示，中文在全球范围内的推广，不仅帮助巴西朋友了解中国文化，还为两国的合作奠定了坚实的人文基础。“希望未来通过继续助力中文推广，为巴西民众了解中国打开更多窗口，服务侨胞子女的母语传承需求，推动中巴文化交流走向更深层次。”张小春说。

里约孔院为近年来努力推动中文教育的巴西教育界友好人士颁发荣誉证书。人民网记者 陈海琪摄

活动现场，里约孔院与巴西中国研修班学员协会签署合作意向书，并为近年来努力推动中文教育的巴西教育界友好人士颁发荣誉证书。中企互动项目区，汇聚了国家电网巴西控股公司、中国海油巴西公司、中国石化巴西公司、中国石油国际事业巴西公司、江苏富瑞能源巴西公司等中资企业展台，通过视频展示、互动问答和赠书等形式，让巴西人更加了解在巴中企。

里约孔院中方院长孙艳萍在接受人民网记者采访时表示，本次活动得到中国驻巴西大使馆、中国驻里约热内卢总领馆、里约天主教大学、河北大学、巴西文化部、里约州教育厅，以及中资企业、华侨华人社团、巴西教育和文化机构等的大力支持，携手为推动中巴经贸与人文交流搭建友谊桥梁。

首次亮相里约天主教大学校园的舞狮表演吸引众多师生驻足观看。人民网记者 陈海琪摄

巴西民众在中医体验区尝试中医疗法。人民网记者 陈海琪摄

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