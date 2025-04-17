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世贸组织警告2025年全球货物贸易将陷入萎缩

2025年04月17日09:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马4月16日电 （记者郑彬）日前，世界贸易组织发布的最新一期《全球贸易展望和统计》报告显示，受美国关税战及各国贸易政策不确定等因素影响，预计2025年全球货物贸易将陷入严重萎缩之中，同比降幅或将达到0.2%—1.5%之间。

今年初，世贸组织预计未来两年全球贸易将继续保持扩张态势。但近期一系列新的关税政策迫使世贸组织不得不重新评估当前的贸易环境，并做出了全球贸易增速放缓的预期。

报告显示，受当前政策环境影响，2025年全球货物贸易额预计同比下降0.2%，比此前预期减少了3个百分点。报告同时指出，如果全球贸易政策的不确定性进一步上升，全球货物贸易额最高将下降1.5%。与此同时，受货物贸易不振影响，全球服务贸易增速也将明显放缓，预计2025年同比增幅为4%，比此前预期减少了1个百分点，其中航运、物流、投资服务等与货物贸易密切相关的领域将受到严重冲击，而信息技术服务、专业研发等需求也将出现下滑。此外，贸易增速的快速下滑还将影响全球经济的整体表现。根据相关预测，2025年全球经济增速预计为2.2%，比此前预期下降了0.6个百分点。

从地域来看，预计北美地区货物贸易受影响最为严重，其中2025年进出口额将分别下滑9.6%和12.6%。亚洲地区总体将保持温和增长态势，其中进出口额均有望维持在1.6%左右的增长。此外，2025年欧洲地区的进出口额预计将分别达到1.9%和1%。亚洲和欧洲地区将成为对全球贸易贡献最大的地区。

世贸组织总干事伊维拉对此表示：“贸易政策持续的不确定性将严重威胁全球经济增长预期，特别是对广大的欠发达经济体而言，自身经济将受到巨大冲击。面对当前全球性贸易危机，世贸组织呼吁成员国应进一步加大对多边组织的支持力度，维护市场公平环境，提升决策效率，落实世贸组织框架下达成的多边协议，以有效应对外部影响。”

世贸组织首席经济学家奥萨在其社交媒体上发文表示，虽然当前全球贸易充满挑战，但国际社会应充分认识到，全球贸易的整体发展趋势并不是由某一个单一经济体所决定的，而是更多取决于国际社会的普遍回应。各国应清楚地认识到，全球87%的货物贸易发生在美国市场以外，这表明维护好全球更广泛市场的重要性。对于当前的贸易危机，各国应继续保持开放、可预测以及合作性的贸易政策，这不仅将影响贸易本身，对提升全球经济韧性也将发挥至关重要的作用。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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