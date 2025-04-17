人民网罗马4月16日电 （记者谢亚宏）当地时间15日上午，第20期援马耳他医疗队走进圣韦内拉市日间照料中心，为当地老年人群体带来了一场兼具实用性与文化特色的中医讲座及义诊服务。圣韦内拉市市长吉安卢卡·法尔松亲临现场，他在致辞中表示，中国医疗队多年来持续为马耳他民众提供专业医疗服务，此次走进社区更是将健康送到了百姓“家门口”。他鼓励市民珍惜机会，积极了解中医、体验中医，增进对传统医学的认知。

活动伊始，医疗队向圣韦内拉市免费捐赠了一箱中医膏药，以实际行动传递对当地老年群体的关怀。随后，医疗队队员、来自淮安市中医院的卫建华主任以《中医穴位妙用》为题，针对老年人常见的心脏疾患、睡眠障碍、胃肠道疾病等多发病，结合生动的案例与现场演示，深入浅出地讲解了穴位保健知识。他一边用人体模型演示，一边手把手指导老人寻找 “内关”“神门”“合谷” 等关键穴位，叮嘱大家通过日常按摩缓解不适。78岁的埃尔·穆斯卡特兴奋地表示：“我学会了小妙招，回去可以给老伴调理睡眠了！” 现场互动频繁，气氛热烈，传统中医的魅力在指尖触碰间悄然传递。

讲座结束后，义诊环节正式开启。脉诊、推拿、穴位点按等中医特色诊疗服务前排起长队，队员们凭借精湛医术为老人辨证施治。67岁的克莱夫·普里斯在接受颈椎点穴治疗后，惊喜地感叹：“刚才还疼得抬不起头，现在轻松多了，真想立刻预约下次治疗！” 不少老人在体验后纷纷点赞，称 “感受到了神奇的东方医学”。

医疗队队长杨礼白表示，此次活动是 “中医进社区” 系列活动之一，未来还将在斯维吉、哈姆伦等城市开展更多讲座与义诊，聚焦老年群体常见健康问题，通过 “手把手教学+面对面诊疗”，让中医技术真正融入当地生活。

据悉，援马耳他医疗队自1994年起持续派驻，30余年来以针灸、推拿等特色疗法惠及超过25万人次，成为中马友谊的温暖注脚。

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