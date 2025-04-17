新华社北京4月16日电 美国知情人士披露，美国总统特朗普15日上午在白宫战情室召集国家安全高级官员开会，围绕伊朗核问题，商讨在本周末双方第二轮谈判中持何种立场。包括美国中东问题特使威特科夫在内，一些高官主张作出让步。

是否让步陷入激烈争论

一名白宫官员证实了这次会议。美国阿克西奥斯新闻网以两名知情人士为消息源报道，参会者包括副总统万斯、国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思、总统国家安全事务助理华尔兹、中东问题特使威特科夫、中央情报局局长拉特克利夫。

报道说，这次会议正值特朗普政府内部围绕如何推进谈判、是否应当让步陷入激烈争论之时：

——万斯和威特科夫认为，经由外交手段，可以就伊朗核问题达成一项新协议，为此，美方应当准备作出一些让步。

——包括鲁比奥和华尔兹在内，另一些高官对伊朗高度怀疑，支持在谈判中采取极限施压方式。

——特朗普本人释放软硬兼施的信息。他说想要（达成）协议，认为伊朗核问题可以通过外交手段解决，但同时威胁对伊朗发动军事打击。

白宫发言人莱维特15日拒绝就这次战情室会议回答媒体提问，只是说“对伊朗的极限施压行动继续，但总统明确表示，希望与伊朗对话和讨论，同时表明伊朗不得拥有核武器。”

4月14日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接到访的萨尔瓦多总统布克尔。特朗普当天在白宫会见布克尔时对记者说，伊朗正在拖延与美国的伊核问题谈判进程，可能面临美国的“严厉回应”。新华社记者胡友松摄

美方让步，重回伊朗核协议？

威特科夫14日晚接受福克斯新闻台采访时，以“积极”一词评价美伊12日在阿曼举行的第一轮谈判。按照他的说法，美方立场是伊朗必须停止目标丰度为20%的铀浓缩活动，更不得达到60%的“近武器级”丰度，但美方不排除允许伊朗进行目标丰度为3.67%的铀浓缩活动的可能性，以满足民用核能项目需要。

法新社解读称，3.67%的浓缩铀丰度正是2015年伊朗核问题全面协议对伊朗铀浓缩活动规定的上限。一些媒体认为，威特科夫这番话意味着特朗普政府将对伊朗作出重大妥协，基本上回到2015年伊朗核协议。

威特科夫还说，按照新协议，伊朗必须就铀浓缩丰度接受核查，不得研发可携带核弹头的弹道导弹，也不得研发核弹引爆装置。

阿克西奥斯新闻网报道说，威特科夫这番话与华尔兹的主张大相径庭。后者近几周声称有必要瓦解伊朗整个核计划。这番话也与以色列总理内塔尼亚胡所言矛盾，内塔尼亚胡上周与特朗普会晤时声称要完全瓦解伊朗核计划。

威特科夫15日晚些时候在社交媒体X上澄清说，任何最终协议必须就中东的和平、稳定与繁荣设立一个框架，这意味着伊朗必须停止并彻底取消其“核浓缩与核武器化计划”。

国际原子能机构最近一份报告估计，伊朗拥有丰度为60%的浓缩铀274.8千克。制造核武器的武器级浓缩铀丰度要求高于90%。

3月10日，伊朗外交部发言人巴加埃在德黑兰出席新闻发布会。新华社记者沙达提摄

以媒称伊朗邀美国特使访伊

威特科夫定于19日在阿曼斡旋下与伊朗外交部长阿拉格齐举行第二轮谈判。15日战情室会议前，特朗普与阿曼苏丹海赛姆通了电话。据阿曼国家通讯社报道，两位领导人讨论了“支持这些谈判取得所期待结果的方式”。

伊朗最高领袖哈梅内伊15日与政府最高层官员开会时说，与美国的第一轮谈判“令人满意”，他对谈判“既不过于乐观，也不过于悲观”，并强调，他“非常怀疑对方，但对我们自己的能力有信心”。

据阿克西奥斯新闻网早些时候报道，第二轮谈判将在意大利首都罗马举行，美国、伊朗和意大利政府均已证实这一消息，意方已向伊朗代表团发放签证。但伊朗外交部14日晚说，第二轮谈判依然会在阿曼首都马斯喀特举行。美方官员尚未证实这一变动。

知情人士说，谈判地点从罗马重新改为马斯喀特的原因之一是，美国副总统万斯打算18日访问意大利，白宫希望避免两件事同时发生在罗马。

《今日以色列报》15日援引消息人士说法报道，美伊12日在马斯喀特举行由阿曼方面传话的间接谈判期间，原本待在不同房间的威特科夫与阿拉格齐“偶遇”，连同东道主阿曼外交大臣巴德尔，三人坐下来进行了交谈。这其实是一次事先安排好的“偶遇”。威特科夫告诉阿拉格齐，美方有意达成协议，可以帮助伊朗吸引西方甚至美国投资。阿拉格齐呼吁美方取消制裁，并邀请威特科夫访问德黑兰。后者没有拒绝。（记者：胡若愚）

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