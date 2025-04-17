新华社纽约4月15日电（记者刘亚南）美国多家小企业14日联合在美国国际贸易法院起诉政府，认为在没有国会批准的情况下，美国政府无权宣布全面加征关税的措施，要求阻止政府依据《国际紧急经济权力法》实施关税措施。

诉讼由美国非营利、无党派诉讼机构自由正义中心等代表美国五家小企业发起。该中心表示，美国商品贸易逆差已经存在数十年，既不构成紧急事件也不构成异常威胁。《国际紧急经济权力法》并未授权美国总统实施全面关税措施，甚至根本没有授权征收关税的内容。而这些发起诉讼的企业受到了加征关税的“严重损害”。

美国总统特朗普2日签署行政令，援引《国际紧急经济权力法》，宣布美国进入紧急状态，对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”。

五家企业之一特里精密骑行服装公司表示，今年企业已经为进口商品多支付2.5万美元关税，2026年企业预计将面临120万美元关税成本，关税重负让企业难以生存。

据媒体报道，另一名小企业主日前在佛罗里达州联邦法院对特朗普政府提起一项类似诉讼。法律界人士认为，政府加征关税是否合法最终将由美国最高法院决定，最高法院很可能会作出对政府不利的判决。

近日，美国政府肆意滥用关税手段，对全球贸易伙伴征收额外所谓“对等关税”，引发美国国内和国际社会强烈不满，以及金融市场大幅动荡。

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