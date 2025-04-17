记者4月16日从中国人民银行获悉，今年一季度中国境内和柬埔寨跨境人民币业务收付金额为50亿元，同比增长45%，其中货物贸易跨境人民币收付金额为13亿元，同比增长23%。

近年来，中柬本币使用政策环境不断优化，跨境结算规模增长迅速。据中国人民银行统计，2024年中国境内和柬埔寨跨境人民币业务收付金额约200亿元，同比增长1倍；其中货物贸易跨境人民币收付金额40亿元，同比增长32%，占同期中柬货物贸易本外币跨境收付的比重为9%。

随着中柬经贸合作往来不断加强，中国人民银行积极推动出台鼓励双边本币使用的政策。2017年，中国境内银行间外汇市场推出人民币/柬埔寨瑞尔区域交易，形成本币直接交易汇率。2023年，中国人民银行与柬埔寨国家银行签署在柬埔寨建立人民币清算安排的合作备忘录，授权中国银行金边分行担任柬埔寨人民币业务清算行。

中国人民银行表示，下一步，将继续完善跨境人民币使用政策，为两国经营主体使用人民币进行跨境贸易投资结算提供更加便利、友好的环境。（记者任军、吴雨）

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