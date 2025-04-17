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一季度中马跨境人民币业务收付超千亿元

2025年04月17日09:01 | 来源：新华社
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记者4月16日从中国人民银行获悉，今年一季度中国境内和马来西亚跨境人民币业务收付金额为1020亿元，同比增长27%。

近年来，中国人民银行和马来西亚国家银行密切合作，中马双边本币结算业务快速发展。据中国人民银行统计，2024年中国境内和马来西亚跨境人民币业务收付金额超3000亿元，在全部东盟国家中排名第二位，同比增速达29%；其中货物贸易跨境人民币收付金额超1000亿元，同比增长16%，占同期中马货物贸易本外币跨境收付的比重为24%。

多年来，中国人民银行立足中马跨境贸易投资实际需要，不断推进两国金融领域务实合作。2009年，中国人民银行与马来西亚国家银行签署了双边本币互换协议，此后双方多次续签协议并扩大互换规模。2014年，两国央行签署在吉隆坡建立人民币清算安排的合作备忘录，次年中国银行（马来西亚）有限公司担任吉隆坡人民币业务清算行，支持两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易。

中国人民银行表示，未来将继续完善跨境人民币使用政策，为两国经营主体使用人民币进行跨境贸易投资结算提供更加便利、友好的环境。（记者吴雨、任军）

(责编：苏缨翔、崔越)

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