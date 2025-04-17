新华社马来西亚布特拉加亚4月16日电 国家主席习近平16日同马来西亚总理安瓦尔举行会谈，提出坚持战略自主，开展高水平战略协作。

习近平指出，中马两国都坚持自立自强，反对外部干涉，要继续携手走好符合本国国情的发展道路，坚定支持彼此维护国家主权、安全、发展利益，把前途命运牢牢掌握在自己手中。

(责编：苏缨翔、崔越)